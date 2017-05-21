У поселка Сангар охотники оказались отрезаны от внешнего мира льдами

На многих реках Якутии полным ходом идет ледоход, и не везде он проходит гладко, река Лена от границы с Якутией и до Якутска не преподнесла сюрпризов, а вот на подходе к Кобяйскому улусу начались небольшие осложнения. В связи с непростой ледовой обстановкой и возможными подтоплениями на реке Лена оперативные группы ГКУ «Службы спасения РС(Я)» вылетели в села Кокуй, Кальвица и Ситтэ.

На Колыме в г. Среднеколымске работает межведомственная комиссия Правительства Якутии под руководством первого заместителя Госкомитета по ОБЖ Дмитрия Лепчикова, туда же передислоцировалась оперативная группа МЧС Якутии под руководством Аркадия Савинова с экипажем БПЛА которая проводила до этого работу в с. Зырянка. Мониторинговые полеты на беспилотнике помогли сохранить казне Республики многие сотни тысяч рублей, сейчас группа перспективного развития и применения БПЛА под руководством Вадима Стручкова совместно со спасателями начала полеты в Среднеколымском районе. Мониторинг паводка в реальном времени позволяет изучить ледовую обстановку на предмет заторов и их размеров, и все это не поднимая в воздух вертолетов как следствие организация взрывных работ для предотвращения затопления населенных пунктов.

Как рассказал начальник ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Николай Находкин: С начала паводка наши оперативные группы работают по всей Республике, ближайшие к нам руководством спасателя Дмитрия Юргина в с. Арбынцы Намского района. Спасатели вместе с местным населением отслеживают две дамбы преграждающие воде путь с поселку, ночью первая дамба не выдержала и вода пошла в наступление заполняя озера. Сейчас ситуация стабилизировалась. Администрацией и спасателями заранее проведена работа по отгону скота на возвышенные места, люди оповещены и готовы в случае наводнения перебраться в эвакопункты.

Сложная ситуация сложилась и в Среднеколымском районе, сегодня на Колыме в местности «Лобуя» были произведены подрывы затора, лед пошел, тем самым ликвидирована угроза г. Среднеколымск, но расслабяться еще слишком рано. 20 мая аналогичные взрывные работы были проведены на р. Лена ниже поселка Батамай.

И опять нас «порадовали» охотники, несмотря на многочисленные обращения к населению четыре человека сегодня ночью запросили помощи недалеко от поселка Сангары, ситуация типичная, ночь, резкий подъем воды и люди отрезаны от внешнего мира льдами на резиновой лодке. Хорошо хоть догадались на деревьях сделать настил и залезть на него. За ними должна была прийти моторная лодка, но ледоход помешал.

Мы связались с представителями гидрометеослужбы, они частично успокоили тем, что это пик подъема, дальше начнется спад воды. С раннего утра 21 мая туда была направлена на вертолете десантная группа спасателей и в обед все четверо были спасены, на здоровье никто не жаловался мужчины, доставлены в поселок Сангары.

Не лишне было напомнить берегите себя не лезьте в период ледохода на реку, у спасателей тоже есть семьи, которые их ждут дома, а они идут на риск, чтоб спасти вас, подумайте.