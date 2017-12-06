У погибшей в ДТП молодой пары осталось трое детей

2 декабря молодые супруги Айна и Герман Степановы поздно вечером возвращались домой в Вилюйск. За рулем автомобиля Toyota Fielder находился глава семьи. На участке 589-го километра федеральной трассы “Вилюй” он потерял управление, машина на скорости съехала с дороги в кювет и перевернулась.

Герман погиб на месте. Жена осталась в живых, но из-за долгого пребывания на морозе получила переохлаждение. Только в 9 часов утра в дежурную часть ОМВД по Вилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что в 10 километрах от города Вилюйска в кювете лежит иномарка. Айну в тяжелом состоянии доставили в больницу, не приходя в сознание, она скончалась в реанимации.

У них осталось трое детей. Старшие дочери погодки, одна учится в пятом классе, другая в четвертом, младшей всего лишь полтора годика.

Семья считалась образцовой. Глава семьи Герман был электромонтером, всегда в рядах добровольцев помогал пожарным. Айна в сентябре вышла из декрета и начала работать в магазине. Ей было всего 29 лет, Герману 28. Похороны состоятся в среду.

«Мы находимся в тяжелейшем шоке, комментировать ничего не будем. Идет следствие, давайте дождемся результатов. Что касается девочек, то мы сделаем все возможное, чтобы они остались у бабушки с дедушкой. Откуда они ехали, почему не вышли на связь, мы тоже не знаем», — прокомментировала News.Ykt.Ru сестра погибшей.

Оказать помощь детям семьи Степановых можно на карту: 4276761601311372, Прокопьев Виктор Прокопьевич (отец Айны).