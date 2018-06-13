У Ольги Балабкиной и Алексея Дьячковского возможны перемены

Возможны изменения в деловой жизни вице-спикера Ольги БАЛАБКИНОЙ, считает наш источник. Депутатский срок подходит к концу, парламентские каникулы скоро начнутся. Опытный политик и руководитель, Ольга Валерьевна может быть востребована в исполнительной системе власти. Например, на посту заместителя председателя правительства, курирующего бюджетный блок. Сейчас его занимает Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ.



Надо полагать, юрист-организатор Алексей Прокопьевич, знакомый с врио главы республики еще со времен САПИ, тоже без дела не останется. И может усилить «профессиональный парламент», о котором недавно рассуждал врио главы. Если ветер перемен совершит эту рокировку однокурсников, она предполагает высокий статус обоих.



