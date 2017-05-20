У «Мегафона» возникли проблемы со связью

В компании отмечают, что успешность дозвона снижена на 30%

Оператор сотовой связи «Мегафон» работает над устранением проблем с голосовой связью, которая возникла у пользователей оператора в ряде городов России. Как говорится в сообщении оператора, проблем с работой интернета нет.

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«Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Технические специалисты «Мегафона» проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что успешность дозвона снижена на 30%.

«Обращаем ваше внимание, что мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, и вы можете совершать звонки через мессенджеры», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе «Мегафона» пояснили ТАСС, что причиной сбоев в голосовой связи послужила авария одного из элементов сетевого оборудования.

«Билайн» не зафиксировал сбоев связи, проблема была лишь на одной базовой станции. МТС заявил, что сеть работает в штатном режиме.

Связь МЧС

Неполадки в работе сети «Мегафон» никак не отразились на системе управления и связи МЧС России, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Система управления и связи МЧС России функционирует в штатном режиме. Ведомственная цифровая сеть связи и управления с интеграцией различных услуг работает устойчиво и в штатном режиме», — подчеркнул представитель МЧС. Он отметил, что доступ к ведомственным информационным ресурсам, видео-конференц-связи и в локальную сеть обеспечен в полном объеме, добавив, что сотовая связь не является основным видом связи в министерстве.

По словам представителя МЧС, параллельно с основной системой в штатном режиме работают и резервные системы управления и связи. Таким образом, неполадки в сети «Мегафон» не повлияли на работоспособность и функционирование министерства. «Неудобства почувствовали только сотрудники МЧС, являющиеся абонентами сотовой сети «Мегафон», — заключили в ведомстве.

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http://tass.ru/ekonomika/4265599