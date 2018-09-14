У ленчанина арестовали квартиру из-за многомиллионной задолженности перед банком

На этой неделе в п. Пеледуй Ленского района 30-летний должник, просрочивший платежи по кредиту, и накопивший задолженность на общую сумму свыше 2 млн рублей, может лишиться трехкомнатной квартиры в счет погашения долга.

По данному исполнительному производству судебным приставом-исполнителем Пеледуйского РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) произведен арест имущества должника. Так, трехкомнатная квартира общей площадью 77,7 кв.м. передана в залог банку. Заложенная квартира оставлена должнику на ответственное хранение.

Это означает, что должник, являясь лицом, которому вверено арестованное имущество, не вправе передавать, сдавать жилье. Мужчина предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 312 Уголовного кодекса РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»), за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту. За совершение данных незаконных действий гражданин наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) рекомендует гражданам, в том числе лицам, являющихся должниками по исполнительным производствам о взыскании кредитных платежей, о своевременном погашении имеющихся задолженностей.

Оплатить и погасить задолженность, узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности можно при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), а также с помощью мобильного приложения «ФССП» (скачать в Google Play, AppStore, Windows Phone).