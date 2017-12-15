У кого вкуснее: Школьники Якутска соревновались в приготовления национальных блюд

В рамках отборочного тура городского конкурса «Junior skills» 14 декабря в кафе «Седьмое небо» состоялся конкурс по приготовлению блюд по компетенции «Национальная кухня».

Участниками стали 6 команд — 12 школьников средних классов – представителей Детского подросткового центра, Саха-политехнического лицея, СОШ № 5, НПСОШ № 2, Физико-технического лицея и Хатасской средней общеобразовательной школы. Несмотря на юный возраст, ребята самостоятельно выполнили задания по трем модулям: приготовление якутской лепешки, приготовление саламата и керчеха.

Вкус и оформление блюд оценивало экспертное жюри в составе старшего повара V разряда Саха-политехнического лицея Альбины Петровой, повара VI разряда кафе «Седьмое небо» Александра Макарова и главного специалиста отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования г. Якутска Марии Потаповой.

«Городской конкурс профессиональных проб «Junior skills» очень интересный и нужный для ребят и помогает попробовать себя в разных профессиях. В этом году компетенция «Национальная кухня» проводится впервые, но несмотря на это желающих принять участие было очень много. Благодаря этой компетенции дети, которые любят готовить, смогли попробовать себя в профессии повара. В каждой команде по 2 человека. У ребят были все необходимые ингредиенты, оборудование, два столика, один рабочий, он же в конце конкурса был предназначен для презентации готовых блюд, второй – для вспомогательной работы. В процессе работы конкурсанты соблюдали весь технологический процесс. Мы также следили за тем, чтобы учителя и руководители не помогали своим подопечным. В завершение они смогли попробовать и оценить кулинарные блюда соперников», — рассказала организатор конкурса, член экспертного жюри Мария Потапова.

«Якутская лепешка, саламат и керчех – популярные и очень вкусные якутские блюда. Дети должны знать состав, порцию, правильную подачу. При одинаковых ингредиентах у всех получаются блюда с разными вкусовыми качествами. Мы также оценивали чистоплотность конкурсантов во время работы, сервировку. В рамках конкурса «Junior skills» компетенция «Кулинарное дело» проводится третий год. Два раза мои воспитанники становились чемпионами республики, в прошлом году съездили на Всероссийский конкурс «Junior skills» в город Краснодар. Нынче мне предложили стать экспертом новой компетенции «Национальная кухня». В следующем году уже планируем внести приготовление рыбных и мясных блюд», — рассказала Альбина Петрова.

Итоги конкурса «Junior skills» будут подведены 15 декабря в 13.00 часов в Большом зале Окружной администрации города Якутска.