У горы Чочур Муран «распустился» фонтан в форме цветка сардана

По инициативе активного жителя округа Марии Федоровой на въезде к горе Чочур Муран был открыт памятник «Бриллиантовое сэргэ». Проект, свою очередь, был одним из победителей конкурсного отбора народных инициатив граждан «Народный бюджет».

Ежегодно территория памятника облагораживается благодаря творческому подходу Марии Афанасьевны, реализуются новые идеи. В прошлом году был реализована идея водопада, а в этом году на территории памятника появился фонтан «Сардана».

Мария Федорова, как инициатор данного проекта, подготовила дизайн-проект фонтана «Сардана». Спонсорскую поддержку и непосильную помощь в реализации проекта фонта «Сардана» оказали структурные подразделения Окружной Администрации города Якутска, специалисты Управы «Сайсарского округа», а также студенческие отряды.

В настоящее время на территории памятника «Бриллиантовое сэргэ» можно любоваться настоящим достижением народного творчества фонтаном «Сардана», к которому приложены труд и время разных людей.

Управа «Сайсарского округа» выражает благодарность всем участникам, кто поддержал и принял участие в реализации народного проекта.