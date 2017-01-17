У Галины Данчиковой начал работать персональный сайт

Официальный сайт депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Галины ДАНЧИКОВОЙ начал работать в сети Интернет по адресу: htpp://galinadanchikova.ru.

На информационном портале депутата будут освещаться деятельность народного избранника, новости пленарных заседаний и комитетов парламента страны, материалы правительственных часов и парламентских слушаний, работа Галины Данчиковой в Республике Саха (Якутия) в рамках региональных недель. Каждый желающий может задать вопрос в рубрике «вопрос – ответ».

Отдельные разделы сайта посвящены медийным событиям и публикациям в СМИ, комментариям по актуальным вопросам.

Посетители ресурса могут ознакомиться с фото- и видеоархивом.