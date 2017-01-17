ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.01.2017, 19:20
Общество
Джеймс Бонд. В Якутии пойман владелец огнестрельной шариковой ручки
17.01.2017, 19:00
Столица
Айсен Николаев: В непростых условиях 2016 года мы достигли впечатляющих результатов»
17.01.2017, 19:00
Общество
Крещение 2017 — обычаи, традиции, приметы, гадания
17.01.2017, 18:12
Культура & Образование
Самая престижная музыкальная премия Якутии ищет альтернативу
17.01.2017, 17:50
Экономика
С 17 января увеличина грузоподъемность ряда автозимников
17.01.2017, 17:25
Экология
Минприроды Якутии объявляет конкурс на премии в сфере охотничьего хозяйства
17.01.2017, 17:11
Республика
Глава Мирного встретился с энергетиками
17.01.2017, 16:58
Политика
У Галины Данчиковой начал работать персональный сайт
17.01.2017, 16:55
Культура & Образование
Якутия в 20-ке дельфийцев-лидеров России
17.01.2017, 16:44
Культура & Образование
Официальные назначения в Минкультуры Якутии
17.01.2017, 16:35
Происшествия
Экстра
Возбуждены уголовные дела по хищениям, вызвавшим ЧС в Нижнеколымском районе
17.01.2017, 16:24
Общество
Жителей Намского района примет руководитель следкома Якутии
17.01.2017, 16:18
Столица
Жители Кангаласс приняли отчет окружной администрации за 2016 год
17.01.2017, 15:56
Республика
Эксклюзив
На хозяина Ысыаха Олонхо возбуждено дело за незаконные контракты
17.01.2017, 15:34
Общество
Награждены глава администрации наслега и сельский общественный активист
17.01.2017, 15:30
Общество
Практикант Сахаэнерго занял 1 место во всероссийском научном конгрессе в Сколково
17.01.2017, 15:05
Столица
Предварительно одобрено 16 проектов в «Народный бюджет-2017»
17.01.2017, 14:55
Республика
Государственные награды Республики Саха (Якутия)
17.01.2017, 14:46
Республика
Опыт якутского «Министра» будут распространять по всей России
17.01.2017, 14:20
Происшествия
Экстра
Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию на арест главы Нюрбинского улуса
17.01.2017, 14:11
Столица
В Якутске крещенская купель открыта для всех
17.01.2017, 13:41
Культура & Образование
Эксклюзив
Новые назначения
17.01.2017, 12:51
Общество
Сегодня день рождения депутата и журналиста
17.01.2017, 12:22
Республика
Фотофакт
В Алдане ФСБ нашло 11 кг. золота!
17.01.2017, 12:01
Происшествия
Псевдоработники пенсионного фонда обманом выманивают деньги у якутян
17.01.2017, 11:38
Культура & Образование
Егор Борисов открыл школу-детский сад в далеком селе
17.01.2017, 10:22
Происшествия
В Якутске горели гаражи
17.01.2017, 9:42
Происшествия
Наказан нюрбинский топ-менеджер
17.01.2017, 9:24
Экология
Гринпис призывает людей защитить кедры Якутии
16.01.2017, 22:06
Экономика
Требуется продавец-консультант в престижный магазин в Якутске
16.01.2017, 21:49
Культура & Образование
«Сахафильм» и «Чеченфильм» будут снимать кино вместе
16.01.2017, 21:28
Республика
Эксклюзив
Общественность собирается пикетировать администрацию Вилюйского улуса
16.01.2017, 20:34
Происшествия
Экстра
Жена арестованного главы бьет тревогу, нюрбинцы обратились к Путину
16.01.2017, 19:55
Путешествия
Фотофакт
Делегация якутских мастериц по лоскутному шитью отправляется в Японию
16.01.2017, 19:26
Общество
В Якутии Следком отметил шестую годовщину со дня образования
16.01.2017, 18:54
Культура & Образование
Фотофакт
Министр культуры встретился с кинорежиссером Татьяной Эверстовой
16.01.2017, 18:42
Происшествия
Проблемы с топливом на севере Якутии могут усугубиться низкими тепературами
16.01.2017, 18:13
Общество
Молодой ученый из Якутской ГСХА выиграл грант главы республики
16.01.2017, 18:05
Общество
Федерация профсоюзов учредит свою премию для журналистов
16.01.2017, 17:59
Политика
Повышение пенсий в 2017 г. будет — ресурсы имеются
16.01.2017, 17:51
Происшествия
Задержан подозреваемый в краже костюма монгольского Деда Мороза
16.01.2017, 17:47
Культура & Образование
Symphonica ARTica приглашает на мультконцерт «Сказка вокруг нас»
16.01.2017, 17:43
Культура & Образование
Конкурс среди школьников, который дает дорогу в дипломатическую академию
16.01.2017, 17:35
Общество
Журналистской премией от Якутскэнерго награждены лучшие авторы
16.01.2017, 17:29
Общество
Сегодня день рождения предпринимателя и врача
16.01.2017, 16:37
Экономика
В 2017 году алкоголь не подешевеет
16.01.2017, 16:32
Политика
Экстра
В Якутии создан новый департамент
16.01.2017, 16:22
Культура & Образование
Дом, в котором жил М.К. Аммосов в Якутске отремонтируют
16.01.2017, 16:13
Происшествия
Два дня подряд ДПС задерживает транзитников с наркотиками
16.01.2017, 15:52
Спорт
Принцесса легкой атлетики вывела команду Якутии в призеры ДВФО!
16.01.2017, 15:27
Общество
В пригородах пройдут дни открытых дверей Центра занятости населения
16.01.2017, 15:18
Экология
Якутян приглашают принять участие в интересном киноконкурсе
16.01.2017, 15:14
Происшествия
В Верхоянском районе изъяты 163 флакона аналога боярышника
16.01.2017, 14:20
Культура & Образование
Самое зажигательное открытие смены в центре «Сосновый бор»
16.01.2017, 13:26
Республика
МЧС оборудует в Якутии 44 места для Крещенских купаний
16.01.2017, 13:20
Экономика
Как получить справку об отсутствии задолженности от Фонда капремонта
16.01.2017, 13:14
Красота & Здоровье
Экстра
Спасение на небесах! Якутские медики спасли в самолете тяжелобольного пассажира
16.01.2017, 13:06
Столица
Экстра
В Якутске объявлен карантин для учащихся всех классов
16.01.2017, 11:25
Желток
Абоненты МТС в Якутии «взорвали» интернет новогодними поздравлениями
16.01.2017, 11:19
Происшествия
Угон у друга
16.01.2017, 10:50
Республика
Открыт автозимник Колымское-Черский на автодороге «Арктика»
16.01.2017, 10:43
Происшествия
Эксклюзив
Впервые! Павел Халин об аресте и уголовном преследовании
16.01.2017, 10:31
Происшествия
Резонанс
В Якутске вернулась домой пропавшая 19-летняя девушка: шокирующие новые подробности
16.01.2017, 9:37
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
16.01.2017, 9:08
Политика
Преодолеет ли правительство нищету в Якутии?
16.01.2017, 2:50
Культура & Образование
«Куски меха засовывали в ширинки…»
16.01.2017, 2:12
Происшествия
Якутянка пострадала в ДТП на Чуйском тракте
16.01.2017, 0:55
Политика
Скандал
Диссернет стремится доказать безнравственное поведение Михаила Гуляева
15.01.2017, 20:13
Культура & Образование
Министр образования и науки Владимир Егоров вручил дипломы победителям архитектурного конкурса
15.01.2017, 14:39
Желток
Известный журналист еще раз стал отцом
15.01.2017, 14:14
Культура & Образование
На один вечер артисты ТЮЗа почувствовали себя голливудскими звездами
15.01.2017, 13:58
Желток
Эксклюзив
Креативный подарок Андрею Борисову
Архив новостей
Политика
17 января 2017, 16:58
303

У Галины Данчиковой начал работать персональный сайт

гди

Официальный сайт депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Галины ДАНЧИКОВОЙ начал работать в сети Интернет по адресу: htpp://galinadanchikova.ru.

На информационном портале депутата будут освещаться деятельность народного избранника, новости пленарных заседаний и комитетов парламента страны, материалы правительственных часов и парламентских слушаний, работа Галины Данчиковой в Республике Саха (Якутия) в рамках региональных недель. Каждый желающий может задать вопрос в рубрике «вопрос – ответ».

Отдельные разделы сайта посвящены медийным событиям и публикациям в СМИ, комментариям по актуальным вопросам.
Посетители ресурса могут ознакомиться с фото- и видеоархивом.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «Единая Россия»
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.01.2017, 11:00
Политика
Резонанс
Новый якутский министр получил в российском интернете обидное прозвище
16.01.2017, 10:31
Происшествия
Резонанс
В Якутске вернулась домой пропавшая 19-летняя девушка: шокирующие новые подробности
11.01.2017, 9:08
Политика
Эксклюзив
В Вилюйском улусе не поделили «алмазные» деньги: Глава публично обозвал депутатов… дураками?
14.01.2017, 17:28
Политика
Скандал
Оскорбление чувств верующих. Известный политик требует прикрыть в Якутске «Дом дьявола»?
16.01.2017, 20:34
Происшествия
Экстра
Жена арестованного главы бьет тревогу, нюрбинцы обратились к Путину
11.01.2017, 0:58
Происшествия
Эксклюзив
Прецедент: В Якутии виновник смертельного ДТП получил реальный срок
11.01.2017, 9:12
Происшествия
В Якутии на бывшего главу завели уголовное дело
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
65250 Экстра
Происшествия
17.01.2017

Возбуждены уголовные дела по хищениям, вызвавшим ЧС в Нижнеколымском районе

IMG_4152 Фотофакт
Республика
17.01.2017

В Алдане ФСБ нашло 11 кг. золота!

kedr-altaiskii-chelyabinskaya-oblast
Экология
17.01.2017

Гринпис призывает людей защитить кедры Якутии

IMG_0872
Экономика
16.01.2017

Требуется продавец-консультант в престижный магазин в Якутске

IMG_5847_w1200_h800
Культура & Образование
16.01.2017

«Сахафильм» и «Чеченфильм» будут снимать кино вместе

IMG_5473 Эксклюзив
Республика
16.01.2017

Общественность собирается пикетировать администрацию Вилюйского улуса

img_6492 Экстра
Происшествия
16.01.2017

Жена арестованного главы бьет тревогу, нюрбинцы обратились к Путину

316A9415
Общество
16.01.2017

В Якутии Следком отметил шестую годовщину со дня образования