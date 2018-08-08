У девушки украли золотых украшений на десятки тысяч рублей

В ночное время суток в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение от 22-летней девушки о краже из ее квартиры золотых украшений. Ущерб составил 60 000 рублей. Выяснилось, что во время отсутствия потерпевшей, ее сводная сестра приводила малознакомую компанию в их квартиру. Пропажу заметили пару дней спустя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 18-летний студент, ранее уже судимый за кражу. Злоумышленник успел сбыть украденное в ломбард.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».