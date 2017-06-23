У боинга авиакомпании «Якутия» лопнуло колесо при выруливании?

Сегодня с утра рейс 473 авиакомпании «Якутия» по маршруту Якутск – Москва (Внуково) – Сочи, который должен был вылететь в 7.40, был задержан, сообщили SakhaLife пассажиры.

Регистрация на рейс прошла вовремя, пассажиры были допущены на борт, заняли свои места. При выруливании лайнера, пассажиры услышали хлопок извне. Самолет прекратил свое движение. Выяснилось (со слов пассажиров), что Боинг проколол переднее левое колесо. Минут через пятнадцать пассажирам объявили о прибытии автобуса и необходимости возвращения в здание аэропорта в связи с необходимостью замены самолета.

Затем вновь объявили посадку. Авиакомпания заменила самолет. А тот, поврежденный, пока так и стоит на взлетно-посадочной полосе аэропорта как вкопанный.

Остается порадоваться, что колесо боинга лопнуло (со слов пассажиров) не при посадке.

Таким образом, рейс 473 Якутск – Внуково – Сочи был задержан в Якутске в связи с неисправностью самолета на полтора часа.