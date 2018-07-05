У банка «Таатта» отозвана лицензия

Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 5 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Таатта» акционерное общество Банк «Таатта» АО, рег. № 1249, г. Якутск (приказ Банка России от 5 июля 2018 года №ОД- 1683).

Пресс-служба ЦБР:

Об отзыве у банка «Таатта» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД-1683 с 05.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Таатта» акционерное общество Банк «Таатта» АО (рег. № 1249, г. Якутск). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2018 кредитная организация занимала 220 место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Саха (Якутия).

Проблемы в деятельности кредитной организации Банк «Таатта» АО возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом Банк «Таатта» АО осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, дважды направлялась Банком России в правоохранительные органы.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации Банк «Таатта» АО с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД-1683 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией Банк «Таатта» АО профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 05.07.2018 № ОД-1684 в Банк «Таатта» АО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Таатта» АО — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.