У Ан-24 авиакомпании «Якутия» в полете отказал один из двигателей

Ан-24 авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска днем в понедельник, 29 мая. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет, выполнявший рейс из Якутска в Сунтар, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. В результате авиаинцидента никто не пострадал. Сейчас надзорное ведомство совместно со специалистами Росавиации проводит проверку по факту произошедшего. comments powered by HyperComments Источник: ИА «Байкал24»

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82