У Александра Саввинова появился персональный сайт

У председателя Якутской городской Думы, кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Александра Александровича Саввинова появился личный сайт.

Здесь можно ознакомиться с биографией и предвыборной программой кандидата, почитать последние новости, а также принять участие в народном опросе на тему внедрения «Карточки горожанина», которая могла бы дать приоритеты жителям города Якутска при выборе детского сада, записи в школу, трудоустройстве и в других вопросах.

Сайт доступен по доменному адресу http://www.savvinovalexandr.ru/