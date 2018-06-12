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Культура & Образование
12 июня 2018, 17:45
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ТЮЗ закрывает 26 театральный сезон «Сказкой о царе Салтане»

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России.  В этот замечательный день, Театр юного зрителя спектаклем «Сказка о царе Салтане» по сказке Александра Пушкина, в постановке Александра Титигирова, закрывает свой 26-й театральный сезон.

С 1 по 12 июня театр представил своим юным зрителям заключительные спектакли сезона.

По традиции в 1 июня в Международный день защиты детей детская музыкальная театральная студия «Тускул» подарила своим сверстникам и родителям замечательный мюзикл Ш.Перро «Кот в сапогах», музыка С. Горковенко, в постановке молодого артиста театра Антона Ботакова, художник Егор Аммосов.  В театре состоялся настоящий веселый детский праздник, появился очень светлый, тонкий и проникновенный мюзикл. Детишки веселились от души, переполненный зал театра с удовольствием и с большим интересом наблюдал за действиями юных артистов. Своими впечатлениями поделились юные зрители, всем без сомнения очень понравился мюзикл, также пожелали театру дальнейших успехов и много-много ярких, интересных спектаклей.

6 июня, детишки с большим восторгом посмотрели  спектакль по мотивам японской сказки «Таро – добрый странник» И.Иннокентьева, в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) – Александра Титигирова, художник отличник культуры РС(Я) Прасковья Павлова. Главную роль в спектакле сыграл артист театра Евгений Шамаев. Сказка рассказывает о смелом и добром юнце, по имени Таро, который своей храбростью и ловкостью спасает от смерти дочь знатного вельможи. Ему предстояла долгая трудная дорога, полная необыкновенных приключений.

7 июня, театр представил сказку народного поэта Якутии Суоруна Омоллоона «Чороон – сосуд счастья», режиссер-постановщик заслуженный работник культуры РФ, народный артист РС(Я), почетный работник культуры и искусства РС(Я) Алексей Павлов. В спектакле удивительно органично существуют актеры и замечательные куклы, созданные талантливым художником театра Егором Аммосовым. Спектакль соткан из национальных элементов, которые составляют основу жизни якутского народа. Прекрасна и заразительна в образе Золотого Чороона- отличник культуры РС(Я) Мира Охлопкова.  Режиссер сумел так организовать сценическое пространство, что обыденность незаметно перетекает в мир сказок и волшебства. В спектакле юные зрители познакомились с мастером Чурумчуку, роль которого талантливо сыграл артист Владислав Портнягин, вместе сопереживали и радовались победам героя. Этот спектакль, о невероятных приключениях мастера Чурумчуку, о дружбе и верности, любви и доброте пользуется большим успехом у юных зрителей.

Кто не знает сказок А.С. Пушкина, сказка – первая книжка ребенка, в которой происходит много событий и много замечательных героев, непременно побеждающих злых и коварных персонажей.  Сказка всегда поучительна и притягательна. И сегодня, в 12 июня – в День России, дети окунулись на приключения отважного царевича Гвидона, прекрасной царевны – Лебедь и царя Салтана. Наши герои напомнили детишкам о том, что любовь, верность и сила духа побеждают все препятствия. Сказка – это то, что остается от навсегда ушедшего детства у каждого человека. Перед спектаклем слово предоставили художественному руководителю, заслуженному работнику культуры РФ, народному артисту РС(Я) Алексею Павлову. Алексей Прокопьевич поздравил всех с Днем России и закрытием 26 театрального сезона.

Также, впервые в истории театра совместно с языковой школой «INTENSUS», по входным билетам состоялся розыгрыш месячного абонемента на  8 занятий по английскому языку в новом учебном году (для учащихся с 1 по 11 классы) победителям розыгрыша стал Айсен Герасимов. Примите наши искренние поздравления!

На высокой ноте отгремел последний спектакль 26 театрального сезона. До следующих встреч наши любимые зрители! Ждем Вас на открытии 27 театрального сезона, впереди нас ждут еще больше успехов и достижений!

 

Источник: Пресс-центр театра
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