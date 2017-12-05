ТЮЗ: юбилейный год значимых событий

В рамках юбилейных мероприятий коллектив театра подготовил послание к будущему поколению – Капсулу времени, которая будет вскрыта через 25 лет – 10 ноября 2042 года. Об этом было объявлено 10 ноября 2017 года во время юбилейного вечера театра.



30 ноября 2017 года, после прилета из Москвы, состоялась торжественная передача Капсулы времени и подписание Протокола о её хранении в библиотеке – архиве Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. От имени руководства и творческого коллектива Театра юного зрителя РС(Я) приняли участие художественный руководитель театра, народный артист РС(Я), заслуженный работник культуры РФ Алексей Прокопьевич Павлов, председатель профсоюзного комитета театра, заслуженная артистка РС(Я) Мария Никитична Данилова и молодые артисты театра. На церемонии передачи присутствовали Лена Анатольевна Петрова – ведущий библиотекарь библиотеки-архива Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева; Надежда Петровна Гурьева – заместитель директора по учебной части детской театральной студии МР «Хангаласский улус (район) РС(Я); Ольга Мартовна Слепцова – заместитель директора по воспитательной работе Научно — образовательного центра «Октемский лицей» и школьники 7-класса Октемского лицея. Подписан поистине исторический Протокол от имени Театра юного зрителя РС(Я) -Алексей Прокопьевич Павлов, художественный руководитель театра, от имени юного поколения граждан республики – Михаил Петров, Президент ученического совета Октемского лицея. Михаил Петров через 25 лет в 2042 году будет организатором вскрытия Капсулы времени.

А артистов уже ждали в детском саду с. Немюгюнцы с Олонхо для детей «Могучий Эр Со5отох» в рамках Декады Олонхо. Воспитатели и ребятишки получили настоящее удовольствие, участвуя во всех перипетиях спектакля, активно выражая свои чувства. Они долго не хотели отпускать артистов. И фотографии после спектакля тому доказательство.

Начался последний месяц года, который тоже богат на интересные события. 1 декабря по всей республике начался фестиваль «Зима начинается с Якутии». Первая и главная елка зажглась на площади Ленина. Режиссером этого замечательного действа стал режиссер Театра юного зрителя Динислам Тутаев и, естественно, самое активное участие приняли молодые артисты нашего театра. Зажжение елки прошло очень ярко и весело!

3 декабря Россия отмечает День неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами и 9 декабря День Героев Отечества в России.

1 и 2 декабря этим значимым датам был посвящен спектакль «Незабвенная тропа» по книге Ивана Черкашина в инсценировке Александры Мариничевой. Режиссер-постановщик Александр Титигиров. Сценография Марии Ивановой. Перед спектаклем о значимости этих дней выступили художественный руководитель театра Алексей Павлов, автор книги «Симэлийбэт суол» «Незабвенная тропа» Иван Черкашин, были вручены общественные награды, благодарственные письма воинам – интернационалистам.

Спектакль «Незабвенная тропа» посвящен теме Афганской войны, но на самом деле, спектакль о войнах в целом и как они влияют на судьбы людей.

Артисты театра действительно прониклись темой спектакля. Зрители — участники боевых действий, матери и отцы, братья и сестры, кадеты – будущие военные, долго аплодировали стоя и благодарили, не скрывая слез, суровые солдаты, прошедшие через страшное пекло.

Этот спектакль надо показывать всему подрастающему поколению, всем будущим солдатам, потому что такие спектакли формируют нравственные, патриотические, духовные ценности человека!