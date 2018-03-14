ТЮЗ Якутии приглашен на театральный фестиваль в Новосибирске

С 22 по 30 мая Государственный театр юного зрителя приглашен на очень престижный V Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит».

«Ново-Сибирский транзит» — это конкурс лучших драматических спектаклей, созданных в трёх крупнейших регионах России — Урала, Сибири и Дальнего Востока — в течение двух предшествующих сезонов и отобранных для участия ведущими российскими экспертами в области театра.

Это стимул для творческой конкуренции театров, живущих в отрыве друг от друга. Это место встречи единомышленников и способ привлечь широкое внимание к творческим достижениям отдалённых регионов.

На участие в фестивале приглашены театры из разных городов Урала, Сибири и Дальнего Востока – Улан-Удэ, Омск, Хабаровск, Тюмень, Кемерово, Новокузнецк, Челябинск, Южно-Сахалинск, Магнитогорск, Республика Алтай, Красноярский край, город Минусинск, город Каменск-Уральский, город Норильск и Новосибирск.

На этот очень интересный фестиваль приглашен спектакль ТЮЗа «Гроза» классика русской драматургии Александра Островского в интерпретации молодых постановщиков режиссера Динислама Тутаева и художника Егора Аммосова.

Артисты выступят в Новосибирске на сцене театра «Красный факел».

Надеемся, что многочисленные любители театрального искусства по достоинству оценят творчество наших артистов и режиссера.