ТЮЗ успешно завершил юбилейный год

Коллектив Театра юного зрителя с большим успехом провел свой юбилейный год, посвященный к 25-летию основания Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия).

С 2013 года по инициативе художественного руководителя театра Алексея Павлова во время больших гастролей театр проводит свой традиционный фестиваль-конкурс дошкольных и школьных театральных коллективов «Күн бытархайа» имени Айталины Ильиной. Фестиваль в 2017 году был посвящен Республиканскому Ысыаху Олонхо в г.Вилюйске и 25-летию Государственного театра юного зрителя.

В фестивале приняли участие 656 детишек детсадовского и школьного возраста, 23 детских сада и 14 школ. Это своеобразный рекорд. К тому же, артисты и председатель жюри В.Якимец отметили весьма возросшее мастерство маленьких артистов, тем более, тема фестиваля была очень сложная – Олонхо. Отрадно, что активное участие приняли русскоязычные детские сады, например, в п.Кысыл Сыр все три детских сада достойно показали подготовленные, разнообразные, сделанные с большой фантазией театральные зарисовки. Фестиваль лишний раз подтвердил, что все дети талантливы от природы и хочется сказать слова огромной благодарности воспитателям и педагогам за их постоянное творческое горение, желание дать детям всестороннее развитие. Но и призы, подготовленные театром с помощью спонсоров и друзей театра, были достойными.

Обладателем Гран-При среди школьных коллективов стал театральный коллектив Чернышевской средней школы им. С.М.Васильева из с. Чинэкэ за постановку олонхо «Айыы дьонун көмүскүүр аналлаах Күн Куйаарыма Куо» Анны Семеновой-Арылы Кустук и удостоился денежного приза от Министерства культуры и духовного развития РС(Я); лауреатом I степени стал коллектив Агро-школы с.Борогонцы за олонхо «Айыы Дьура5астай» С.Васильева; среди дошкольников победу праздновал детский сад «Мичээр» с.Илбенгя, показавший прекрасное олонхо «Үрүлү Бэргэн Бухатыыр» М.Эверстовой — Обутовой и получил в дар прекрасный и очень нужный приз –синтезатор: лауреатом Iстепени стал детский сад «Кэскил» за постановку олонхо «Ньургун Боотур» и удостоился приза от семьи Айталины Ильиной.

31 марта на сцене ТЮЗа расцвела всеми цветами РАДУГА СМЕХА! Одно из ярких мероприятий, придуманное художественным руководителем театра, народным артистом РС(Я) А.П Павловым в год 25-летия создания театра.

Более 15 лет театр радовал жизнерадостным искусством жителей Якутии. А за этим стоят годы кропотливого труда на износ, круглогодичные гастроли по улусам, в холодных клубах, на машинах, лошадях, собачьих упряжках. И только вера в свое предназначение и желание нести радость зрителям помогали чете Матрены Степановны и Алексея Прокопьевича Павловых, преодолевая все препятствия, стремиться к своей заветной цели.



Этот праздник юмора и смеха – весомый повод вспомнить начало творческого пути.

На этот раз Алексей Павлов выступил организатором республиканского фестиваля – конкурса «Радуга смеха», на которое поступило великое множество заявок с интересным видеоматериалом. Алексей Прокопьевич отобрал 11 исполнителей и коллективов, которые показали более 20-ти номеров.

Сначала прошло награждение победителей. Дипломантами конкурса стали юмористическая студия с.Тумул Усть-Алданского улуса, с.Техтюр Мегино-Кангаласского улуса, Дима Чиряев – с.Кыаданда Вилюйского улуса, коллектив «Чолигда» с.Эдьигэн.

Лауреатами 3 степени стали: Семен Никифоров с.Орто-Сурт Горного улуса, Ньургуйаана Сыроватская – Ньургууша из г.Якутска, юмористический театр «Хоросо» с.Хоро Верхневилюйского улуса. Лауреатами 2 степени стали: Миша Исаков – с.Булгунняхтах Хангаласского улуса и студия «Айтал» с.Абага Амгинского улуса. Звание лауреата I степени досталось известному коллективу «Дьикимдэ дьээбэлэрэ» — с. Мытаах Горного улуса. Ну и обладательницей Гран-При стала несравненная Туйаара Стручкова – Огдооччуйа.

Коллектив ТЮЗа успешно провел свой большой выезд «С благодарностью Учителю…» посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 25-летию театра. Тщательно отработанная предварительная организационная работа руководителей театра Матрены и Алексея Павловых стала предтечей проведения тура на самом высоком уровне, а самое главное, получила высочайшую творческую оценку деятельности театра от самых известных деятелей искусства и маститых театральных критиков, педагогов, истинных ценителей театрального искусства и зрителей. Все запланированные встречи и мероприятия прошли на должном уровне и появились весьма ощутимые перспективы дальнейшего развития нашего театра, а значит, сверхзадача выполнена.

Руководители театра провели встречи с руководством вышестоящих организаций на уровне Министерства культуры России, сенаторами, депутатами Госдумы, Союза театральных деятелей России и руководителями театров.

«Как назовешь корабль – так он и поплывет». Это высказывание, стало путеводной звездой поездки. Куда бы не приехал театр – в Улан-Удэ, Москву, Казань – везде, прежде всего, отмечали удачное название турне — очень емкое, душевное, искреннее.

Эти города выбраны не случайно. Многие работники театра в разные годы закончили Восточно-Сибирскую Академию культуры и искусств. В Улан-Удэ на сцене Бурятского театра «Ульгэр» артисты показали спектакль для детей «Камень счастья» — по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова и спектакль по пьесе короля абсурда Эжена Ионеско «Король умирает…» в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Карла Сергучева. В главной роли – народный артист Якутии Алексей Павлов. Зрители устроили настоящую овацию, долго не отпускали актеров со сцены. Дети с большим удовольствием делились впечатлениями. Зрители благодарили актеров не только за прекрасные спектакли, но и за удивительно емкую, очень интересно поданную экспозицию истории театра, за красивые якутские костюмы, в которых встречали гостей артисты ТЮЗа, за угощение кумысом и якутскими оладьями.

Большой интерес проявили СМИ, ТВ, мастера искусств Бурятии, для которых была организована пресс-конференция. Организатором выступил Союз театральных деятелей Бурятии. Разговор получился весьма интересным. Много вопросов задавали по формированию репертуара театра. Бурятские коллеги отметили многогранность работы якутского ТЮЗа с детьми. Это проведение театральных фестивалей для детей, постановки спектаклей режиссерами театра в школах и для детей попавших в трудную жизненную ситуацию, работа при театре детской музыкальной театральной студии «Тускул» и.т.д. Отметили, что эти гастроли послужат укреплению творческих связей двух братских республик.

Перед спектаклем артистов приветствовали высокопоставленные руководители республики, Академии культуры, директора театров, педагоги. В свою очередь якутские артисты обратились со словами огромной благодарности к своим Учителям, которые открыли им путь в профессию, вручили Благодарность Министра культуры и духовного развития РС(Я) Владимира Тихонова и самого театра, памятные подарки. Весьма примечательно, что на встречу со своими учениками пришла старейшина театроведения Бурятии, знаменитая актриса и педагог Валентина Цыреновна Найдакова, которая накануне отметила 90-летие со дня рождения.

26 мая труппа прибыла в г.Москву, чтобы держать экзамен уже перед искушенной московской публикой. Основная часть труппы – выпускники Московского высшего театрального училища им. М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Большая организационная предварительная работа помогла собрать в зрительном зале одного из самых престижных сцен Москвы -Театра Наций под руководством известного артиста театра и кино Евгения Миронова, известных театральных критиков – Лану Гарон, Ольгу Игнатюк, Лидию Богову; экспертов Национальной Премии «Золотая Маска»; экспертов Международного театрального Форума «Золотой Витязь; журналистов известных журналов «Сцена», «Страстной бульвар», газеты и телеканала «Культура», филиала НВК «Саха» в Москве. Открытие дней театра в Москве было очень торжественным и теплым. Руководителей и артистов театра пришли поздравить Александр Акимов – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Рафаил Зинуров–член Совета Федерации по международным связям; советники Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко Виктор Акулов и Александр Дегтярев; Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий Куприянов; заведующая Кабинетом театров для детей и театров кукол Центрального аппарата СТД РФ, театральный критик Ольга Глазунова; заведующая Кабинетом национальных театров СТД РФ Марина Корчак; генеральный секретарь Международного института театра при ЮНЕСКО Альфира Арсланова, член общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, президент фонда поддержки социально незащищенных категорий граждан Альберт Сарбалаев.



Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко награждены коллектив театра и главный режиссер, заслуженный деятель искусств РС(Я) Александр Титигиров; Почетной грамотой Председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина наградили коллектив театра.

После торжественного открытия состоялся спектакль «Три ночи» — по мотивам повести Николая Гоголя «Вий», который захватил зрителя с первой минуты и прошел, что называется «на одном дыхании». Полный зал зрителей в едином порыве вскочили с кресел и аплодировали стоя, многократно вызывая артистов на «бис». Причем в зале было большинство русскоязычной публики. Что тоже стало откровением для якутской диаспоры в Москве.



А 28 мая по приглашению Государственного центрального театрального музея имени А.А.Бахрушина артисты ТЮЗа уже показали спектакль для детей «Камень счастья» — по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова в музее. Ребята смотрели не отрываясь и аплодировали стоя. После спектакля состоялась очень познавательная и интересная экскурсия по удивительному музею, экспонаты которого эксклюзивны и увидеть их можно только здесь.

На следующий день труппа отправилась в подмосковный город Зарайск и приняла участие в 14-м благотворительном Бахрушинском фестивале, гостями которого были самые именитые московские театры, театры из Германии и Франции, самые известные музыкальные коллективы. Вот такой знаменитый фестиваль пригласил наш театр. Прекрасный старинный город покорил своей красотой и величием. Удивительно интересная экскурсия по достопримечательностям подарила массу познавательной исторической информации. А вечером состоялся спектакль «Камень счастья» на прекрасной сцене. Зал на 600 мест был переполнен. Зрители смотрели спектакль не отрывая глаз, аплодировали в самых интересных местах и устроили овацию артистам, режиссеру и художнику спектакля, которые получили большое удовольствие от общения с благодарной публикой.



Всего за три дня произошло столько незабываемых событий в Москве. Руководители театра и весь коллектив выражают огромную благодарность всем, кто внес свою весомую лепту в проведении Дней театра в столице нашей Родины: Александру Константиновичу Акимову, Галине Иннокентьевне Данчиковой, Юрию Степановичу Куприянову, Владимиру Ивановичу Тихонову, Владиславу Валерьевичу Левочкину, Надежде Петровне Винокуровой, Антонине Макаровне Поповой, Наталье Викторовне Сазоновой, якутскому землячеству. Спонсорам – руководителям ювелирной фирмы «Киэргэ» Галине Николаевне и Александру Кирилловичу Павловым, генеральному директору ООО «Автовектор» Павлу Афанасьевичу Яковлеву, родным, близким, друзьям работников театра, которые помогли осуществить эту значимую поездку в год Юбилея театра.

Шикарным завершением тура стало участие театра в 13-м Международном фестивале тюркских народов в Казани. Спектакли «Камень счастья» и «Король умирает…» Эжена Ионеско покорили искушенных зрителей, а главное, получили весьма положительную оценку известных российских театральных критиков.

Театр юного зрителя вернулся с яркими победами с престижных театральных фестивалей.

На II-ой Межрегиональный фестиваль национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра» в г.Чебоксары (Чувашия), который проходил с 20 по 24 ноября, наш театр был приглашен благодаря программы «Большие гастроли для детей и молодежи» проекта партии «Единая Россия»-«Театры – детям». Поэтому мы, впервые съездили на этот интересный фестиваль без финансовых затрат со стороны республики.

На II-ом Межрегиональном фестивале национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра» были представлены лучшие спектакли театров Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Якутии, Марий Эл и города Заречного Пензенской области.

Спектакль «Камень счастья» нашего театра участвовал в конкурсной программе фестиваля, а спектакль «Король умирает…» был показан вне конкурса в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» проекта партии «Единая Россия» — «Театры-детям».

По мнению организаторов фестиваля «Сказочная палитра», наш театр не только украсил фестиваль, но и показал высокий творческий потенциал. Согласно Программе, мы показали 3 спектакля для детей и один спектакль для молодежи и взрослых, на которых были полные аншлаги. Более тысячи детей и полный зал взрослых. На фестивале театр удостоился одной из самых престижных и значимых номинаций «Лучшая сценография» — художник Прасковья Павлова.

Спектакль «Три ночи» Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) по мистической повести Николая Гоголя «Вий» удостоился очень престижного театрального приза «Бронзовый Витязь», а исполнитель главной роли Хомы, молодой артист Антон Ботаков получил «Золотой диплом» юбилейного XV-го Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь», наряду с легендарным кинорежиссером Никитой Михалковым, народными и заслуженными артистами России. Фестиваль «Золотой Витязь» проходил в Москве с 20 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 21 театральный коллектив, свои лучшие работы показали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода, Иркутска, Ростова-на-Дону, Якутска, Перми, Уссурийска, Арзамаса, Луганска (ЛНР), г. Пинска (Беларусь), Белгорода (Сербия), Баня-Луки (Республика Сербская-Босния и Герцеговина).

В декабре, воспитанники Детской музыкальной театральной студии «Тускул» при Театре юного зрителя Республики Саха (Якутия) приняли участие в Днях Республики Саха (Якутия) в Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия). Воспитанники Детской студии играли в спектакле Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина «Путь Святителя» (Спектакль о миссионерской деятельности Святителя Иннокентия (Вениаминова) в постановке Андрея Борисова по пьесе Владимира Федорова «Алмазный крест», а также представили Московским зрителям свой мюзикл «Брысь…» в постановке Александра Титигирова и участвовали в концертных программах в честь Дней Республики Саха (Якутия) в Москве.

В новом 2018 году у театра много планов и проектов.