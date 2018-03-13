ТЮЗ: продолжаются гастроли по улусам

С февраля месяца артисты ТЮЗа гастролируют по улусам республики.

Гастрольная бригада под руководством режиссера, заслуженной артистки РС(Я) Валентины Якимец с 6 по 17 февраля побывала в населенных пунктах Нерюнгринского района со спектаклем олонхо для детей «Житель Срединного мира старик Ордьоот» режиссер Валентина Якимец, художник отличник культуры РС(Я) Мария Иванова.

По инициативе художественного руководителя театра Алексея Павлова с 2013 года во время больших гастролей, театр параллельно проводит свой ежегодный традиционный фестиваль-конкурс дошкольных и школьных театральных коллективов «Күн бытархайа» («Лучик солнца») имени Айталины Ильиной. Несмотря на карантин, в фестивале приняли участие детишки дошкольного и школьного возраста. Артисты и председатель жюри В. Якимец отметили весьма возросшее мастерство маленьких артистов. Все участники достойно показали подготовленные, разнообразные, сделанные с большой фантазией театральные зарисовки.

Обладателем Гран-при среди школьных коллективов стал театральный коллектив средней школы №14 п. Серебряный Бор за постановку спектакля «Визит Доктора» руководитель С.Л. Шестак; лауреатом I степени стал коллектив средней школы №13 г. Нерюнгри за спектакль «Рождественская песнь»; лауреатом II степени стал коллектив средней школы №2 г. Нерюнгри со спектаклем «Находчивый Савва»; лауреатом III степени стал театральный коллектив «Дэвэлгэн» за постановку спектакля «Сигикта — великая мастерица»; диплом I степени получила воскресная школа Казанского храма г. Нерюнгри за спектакль «Щелкунчик»; среди дошкольников победу праздновал детский сад «Огонек» показавший прекрасный спектакль «Осенние проделки Лешего», руководитель А.Г. Власова; лауреатом I степени стала театральная студия «Светлячки» детского сада «Рябинушка» за постановку спектакля «Морозко»; лауреатами II степени стали коллектив детского сада «Незабудка» со спектаклем «Волк и семеро козлят»; лауреатом III степени стал коллектив детского сада «Огонек» со спектаклем «Северная сказка»; диплом I степени получил детский сад «Аленький цветочек» спектакль «Колобок»; диплом II степени удостоились детский сад «Буратино» спектакль «Муха-Цокотуха»; диплом III степени получил детский сад «Цветик-семицветик» спектакль «Почему мышка маленькая».

Все получили хорошие призы, сертификаты и остались очень довольны. Фестиваль лишний раз подтвердил, что все дети талантливы от природы и хочется сказать слова огромной благодарности воспитателям и педагогам за их постоянное творческое горение, желание дать детям всестороннее развитие.

Группа под руководством заслуженной артистки РС(Я) Марии Даниловой с 5 по 16 февраля гастролировали в Кобяйском районе. С 9 по 16 марта по Оймяконскому улусу с замечательной якутской сказкой «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами», которая пользуется неизменным успехом и якутских, и русскоязычных детей. А также со спектаклем «Соргулаах Суорумньу» Д.Наумова в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова, сценография и костюмы от художника Прасковьи Павловой отличника культуры РС (Я).

Вторая бригада с 9 по 17 марта гастролирует по Амгинскому району со спектаклем для детей «Сказка о рыбаке и рыбке» великого русского поэта А.С. Пушкина от самого настоящего сказочного режиссера Александра Титигирова и замечательного художника Марии Ивановой. А взрослым в подарок для заряда бодрости и хорошего настроения юмористический концерт «Наара Суохтар Амма5а».

Артисты каждый день играют по 2-3 спектакля, многочасовые переезды, недосыпание и не самые комфортные условия изматывает артистов, но искренние слова благодарности и восторженные аплодисменты зрителей, заряжают наших артистов энергией, и они вновь готовы радовать своих зрителей талантливой игрой.

Пожелаем нашим артистам удачи и успехов!