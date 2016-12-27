ТЮЗ приглашает на новогодние представления

24 по 29 декабря 2016 года
и
со 2 по 5 января 2017 года
Государственный театр юного зрителя
приглашает своих любимых зрителей на самый крутой новогодний утренник
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
«БЭТМАН И РОБИН СПАСАЮТ НОВЫЙ ГОД»
Количество мест уже ограничено. Спешите за билетами!
Цена билетов 300 рублей
6 и 7 января
Детская музыкальная театральная студия «ТУСКУЛ» при театре
приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей
на самый красивый музыкальный спектакль
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
Цена билетов 200 рублей.
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Справки по тел. 43-43-28; 43-35-90
Источник: Государственный театр юного зрителя РС (Я)