ТЮЗ приглашает на новогодние представления

24 по 29 декабря 2016 года

и

со 2 по 5 января 2017 года

Государственный театр юного зрителя

приглашает своих любимых зрителей на самый крутой новогодний утренник

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

«БЭТМАН И РОБИН СПАСАЮТ НОВЫЙ ГОД»

Количество мест уже ограничено. Спешите за билетами!

Цена билетов 300 рублей

6 и 7 января

Детская музыкальная театральная студия «ТУСКУЛ» при театре

приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей

на самый красивый музыкальный спектакль

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»

Цена билетов 200 рублей.



Справки по тел. 43-43-28; 43-35-90