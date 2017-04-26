ТЮЗ: посвящение Дню Республики

27 апреля Республика Саха (Якутия) празднует два знаменательных исторических события — 95-летие образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 25-летие принятия Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия). В преддверии праздника по традиции ТЮЗ приглашает на свои спектакли, посвященные Дню Республики.

Так, 25 апреля артисты театра побывали со спектаклем «Камень счастья» в с.Хамагатта Намского улуса. Вот и сегодня детвора заполнила зал театра и с удовольствием окунулась в волшебный мир, созданный режиссером А.Титигировым и прекрасными артистами нашего театра. На эти спектакли были приглашены дети из реабилитационного центра, интернатов, ООО поддержки семьи на благотворительной основе. Пришли на спектакли школьники из разных школ города.

Ребятишки с удовольствием хлопали, активно участвовали во всех перипетиях спектакля и, несомненно, получили массу положительных эмоций. Хочется верить, что замечательная притча о поиске Камня счастья останется в сердцах юных зрителей и станет путеводной звездой в их дальнейшей жизни.