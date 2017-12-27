ТЮЗ: Поможем всем миром

Страшная авария на 39-м километре федеральной трассы «Колыма», унесшая жизни 9 человек, отозвалось в сердце якутян огромной болью и состраданием.

Эта трагедия сплотила людей в едином порыве оказания посильной помощи близким и родственникам погибших. Работники культуры и искусства решили внести в фонд пострадавших выручку со спектаклей. Театр юного зрителя внес выручку со спектакля в размере 30 000 рублей.

Весь коллектив выражает глубокое соболезнование и искреннее сострадание всем, кого коснулась эта трагедия.