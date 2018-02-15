ТЮЗ покажет спектакль по книге ветерана спецназа Ивана Черкашина

22 февраля в Театре юного зрителя состоится спектакль «Симэлийбэт суол» («Незабвенная тропа») инсценировки Александры Мариничевой по одноимённой книге Ивана Черкашина – кавалера ордена мужества, участника боевых действий. Спектакль посвящен памяти воинов-якутян, павших при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны.
Режиссер-постановщик – Александр Титигиров
Художник-постановщик – Мария Иванова
Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык
Художественный руководитель театра-заслуженный работник РФ, народный артист РС(Я) Алексей Павлов
Стоимость билетов: 200 руб.
Касса – 43-35-90, 43-43-28comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-центр ТЮЗа