ТЮЗ покажет спектакль по книге ветерана спецназа Ивана Черкашина

22 февраля в Театре юного зрителя состоится спектакль «Симэлийбэт суол» («Незабвенная тропа») инсценировки Александры Мариничевой по одноимённой книге Ивана Черкашина – кавалера ордена мужества, участника боевых действий. Спектакль посвящен памяти воинов-якутян, павших при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны. Режиссер-постановщик – Александр Титигиров Художник-постановщик – Мария Иванова Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык Художественный руководитель театра-заслуженный работник РФ, народный артист РС(Я) Алексей Павлов Стоимость билетов: 200 руб. Касса – 43-35-90, 43-43-28 comments powered by HyperComments Источник: Пресс-центр ТЮЗа

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