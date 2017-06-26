Тюсюлгэ Алданцев на празднике «Ысыах Туймаады-2017»

Свое тюсюлгэ представила делегация Алданского района на XX юбилейном празднике «Ысыах Туймаады-2017», посвященном 385-летию со дня образования Якутска и вхождению Якутии в состав России. Тюсюлгэ алданцев, как и остальные аналогичные сооружения, несло представительские функции, поддерживая имидж района.

Официальную делегацию возглавили заместитель главы по социальным вопросам Игорь Сахно, депутат государственного собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Дудников, начальник социального управления Ольга Молчанова, начальник управления культуры Алданского района Анастасии Помалейко.

Во время праздника гости — представители других районов, заходя в тюсюлгэ, знакомились с производственными и творческими достижениями алданцев, узнавали об успехах последнего года, планах на будущее.

«Сегодня мы встречаемся с нашими друзьями, которых не видели долгие зимние месяцы», — начал свое поздравление Игорь Васильевич, открывая встречу дорогих гостей. Заместитель главы района особо тепло приветствовал официальную делегацию Мегино-Кангаласского улуса, с которым алданцев связывает полувековая дружба «Серпа и Молота»:

«Совсем недавно, две недели назад, наши друзья оказали нам существенную помощь в подготовке и проведении районного праздника Ысыах, который по сути стал генеральной репетицией Ысыаха будущего года. Он соберет на Алданской земле гостей со всей республики. Мы очень благодарны за это своим друзьям. Я желаю всем в этот день здоровья, согласия, мира в ваших семьях и, как говорят, желаю увидеть танец влюбленных стерхов. С праздником вас! С летом!»

Депутат государственного собрания Ил Тумэн РС (Я), генеральный директор ООО «ЕловскоеТрансстрой» Александр Дудников также остановился на особенностях дружественных взаимоотношениях, годами сложившихся между районами, и рассказал присутствующим о социально–экономических перспективах развития Алданского района.

Председатель улусного собрания Мегино-Кангалаского улуса Андрей Находкин от имени мегинцев поздравил алданцев и выразил надежду, что проведение совместного праздника Ысыах станет доброй традицией.

«В 2018 году мы примем самое активное участие в Ысыахе Олонхо у вас в Алдане. Наша дружба будет расширяться не только в культурно-творческом плане, но и в производственных отношениях. Уже весной в Якустке запланировано расширенное совещание наших землячеств, повещенное 50- летию нашей дружбы».

Церемонию открытия тюсюлгэ посетили и друзья из Нерюнгринского района, приветствуя всех веселой песней и добрыми пожеланиями.

Хозяева провели для гостей традиционные обряды с участием творческих коллективов района: алгыс, кумысопитие, а завершился визит осуоахем — хороводом по кругу солнца.

В этом году творческие коллективы района представлял якутский национальный вокальный ансамбль «Алгыс» из поселка Нижний Куранах. Ансамбль ежегодно участвует в праздновании республиканского Ысыаха в Якутске. А в 2015 году выступал на Ысыахе в Хабаровске. Своим творчеством коллектив снискал любовь зрителей, неоднократно становясь дипломантом и лауреатом различных конкурсов, представляя Алданский район на национальных праздниках. Солист ансамбля Валерий Кобяков в 2017 году стал лауреатом «Серпа и молота» в Мегино-Кангаласском улусе.

Порадовали гостей и солисты Дома культуры «Металлург» послека Нижний Куранах – обладатели гран-при фестиваля «Алданская весна-2017» Денис Искужин и Раиса Садохина. Программу вели режиссер Театра юного зрителя Виктория Гофман и педагог Алданского политехникума Валентина Сорокина.

Подводя итоги, заместитель главы Аланского района Игорь Сахно поблагодарил всех, кто участвовал в открытии и представлении тюсюлгэ на празднике «Ысыах Туймаады-2017».