Тысячи якутян зарядились энергией солнца на Ысыахе Туймаады

Более тысячи якутян собрались в воскресенье рано утром в местности Ус Хатын, чтобы встретить солнце. Алгысчыт произнес слова благословления, после чего собравшиеся протянули руки к светилу и зарядились энергией, следуя традициям предков. comments powered by HyperComments Источник: http://ysia.ru/glavnoe/tajmlaps-bolee-tysyachi-yakutyan-zaryadilis-energiej-solntsa/

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