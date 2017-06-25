Более тысячи якутян собрались в воскресенье рано утром в местности Ус Хатын, чтобы встретить солнце. Алгысчыт произнес слова благословления, после чего собравшиеся протянули руки к светилу и зарядились энергией, следуя традициям предков.comments powered by HyperComments
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксклюзив
ПозитивФотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии
Видео
АфишаСегодня в Саха театре – музыкальный спектакль «Свободная пара» Монгольского театра драмы
ФотофактВ Якутии выпал летний снег
ЭксклюзивСолисты корейской оперы, муниципальный хор и саксофонист Shim Psalm Jong выступили в Якутске
Архив новостей
Общество
Тысячи якутян зарядились энергией солнца на Ысыахе Туймаады
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
Скандал
РезонансМингроб оскорбил главного архитектора Якутска?
ЭкстраНовый пост Саввы Михайлова
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив