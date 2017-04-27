Тысячи мужчин станцевали осуохай в День Республики

27 апреля – День Республики Саха (Якутия) ознаменовался двумя осуохайами – традиционными круговыми танцами. Днем в круг осуохайа вошли все желающие, вечером брутальный осуохай станцевали одни мужчины.
И этот мужской осуохай привлек внимание общества. Фотографии и видеосъемки, сделанные с квадрокоптера фирмой «КэмВидео», стремительно облетают ватсап, и теперь они буквально в каждом телефоне.
Директор «КэмВидео» Наталья ЛОПАТИНА написала в своем фейсбуке, что, прочитав накануне объявление в соцсети, решили запечатлеть это патриотичное мероприятие. Вскоре «КэмВидео» выложит новые сюжеты с брутального якутского осуохайа в День Республики.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU