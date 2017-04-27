Тысячи мужчин станцевали осуохай в День Республики

27 апреля – День Республики Саха (Якутия) ознаменовался двумя осуохайами – традиционными круговыми танцами. Днем в круг осуохайа вошли все желающие, вечером брутальный осуохай станцевали одни мужчины.







И этот мужской осуохай привлек внимание общества. Фотографии и видеосъемки, сделанные с квадрокоптера фирмой «КэмВидео», стремительно облетают ватсап, и теперь они буквально в каждом телефоне.



Директор «КэмВидео» Наталья ЛОПАТИНА написала в своем фейсбуке, что, прочитав накануне объявление в соцсети, решили запечатлеть это патриотичное мероприятие. Вскоре «КэмВидео» выложит новые сюжеты с брутального якутского осуохайа в День Республики.

comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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