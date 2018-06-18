Тыгын Дархан: Что возмутило участников массовки



В окрестностях Якутска продолжают снимать массовые сцены к фильму «Тыгын Дархан». Якутяне с удовольствием становятся участниками массовки. Организаторы съемок обеспечивают народ транспортом, урасами как местом отдыха, водой и обедом. Волонтеры одевают костюмы образца ХVII века, им наносят соответствующий визаж. Ну, и сопутствующие положительные эмоции от причастности к большому проекту и искусству в целом. Народ стойко сносит неудобства и самоотверженно снимается в фильме. Но кое-что возмутило участников массовки фильма.















Волонтерам наиболее запомнился эпизод, когда на них помчались лошади. Надо было сразу дать им коридор. А людям ХХI века это, конечно же, непривычно. И вот, за лошадьми участники массовки увидели, как убегает девушка, исполнительница главной роли – дочери Тыгына Дархана, несравненной красавицы …

За девушкой бросился огромный мужчина, накрытый шкурой. И когда он сбросил шкуру, массовка ахнула! Легендарный Майа5атта Бэрт Хара, по сюжету одолевший всех соперников в многоборье, выглядел как не… то есть представитель черной расы.



«Хап-хара», «Чох хара», — раздались сравнения. Люди тогда много времени проводили на свежем воздухе, естественно, сильно загорали. А Майа5атта Бэрт Хара и среди них отличался своей смуглостью. Но все же, он был сыном своей расы, зачем же его так гримировать? Эти претензии участники массовки эмоционально высказали организаторам. Но те их заверили, что на широком экране этот герой будет выглядеть не столь черным, как артист вживую. Имя легендарного боотура Майа5атта Бэрт Хара историческая память пронесла через столетия, им и сейчас гордится народ.

Что ж, надо полагать, создатели фильма знают свое дело. Ну, а то, что народ порой эмоционален — тоже хорошо. Нам не все равно!







Фото нет, так как вся массовка была без телефонов и фотоаппаратов. Мы изображали гостей ысыаха Тыгын Дархана в ХVII веке. И даже журналисты и операторы по требованию режиссера Никиты АРЖАКОВА работали в костюмах той эпохи.

