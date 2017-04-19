Республиканский заочный конкурс «Тыа сирэ – мин дойдум» («Моя малая родина») посвящается Году молодежи в РС(Я).

Организаторы: Министерство образования и науки РС(Я), Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», медиагруппа «Ситим» (газета «Бэлэм буол+», журнал «Хатан»).

Цель: выявление и поддержка талантливых юных журналистов из сельской местности; освещение в средствах массовой информации проблем сельской молодежи, сельских школ, малых населенных пунктов; развитие навыков у старшеклассников занятий журналистской и литературной деятельностью; профессиональная ориентация школьников.

Участники: учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений РС(Я).

На конкурс принимаются творческие работы на темы: «Герой нашего времени» (журналистский материал о ярком представителе сельской молодежи); «Как привлечь молодежь в село?» (ваше видение в решении проблемы); рассказ на свободную тему (например, «Разум и чувство», «Человек, который мне нравится», «Дружба и вражда», «Честь и бесчестие», «Письмо другу» и др.).

Работы принимаются до 30 апреля 2017 г. по адресу grurion@mail.ru с указанием темы «Тыа сирэ – мин дойдум».

Конкурсная работа может быть представлена в следующих жанрах журналистики: информационные: заметка, интервью, зарисовка, репортаж; аналитические: статья, обзор, комментарий, рецензия; художественно-публицистические: эссе, очерк.

Работа выполняется на якутском языке.

Критерии оценки работ: соответствие целям и задачам конкурса; социальная значимость; объективность, оригинальность подачи материала, аналитический подход; аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; мастерство изложения; логика подачи и качество композиционного решения; публицистичность стиля подачи материала.

Итоги подводятся 15 мая 2017 г. и размещаются на сайте: www.sakhaedu.ru и на сайте Якутия24.

Победители награждаются дипломами и ценными призами, лучшие статьи могут быть опубликованы в журнале «Хатан», в журнале «Дополнительное образования Якутии», на сайте http://www.sakhaedu.ru