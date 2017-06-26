Тяжелая труба отгружена! Фоторепортаж с Олекминска

Сегодня интересный процесс происходит в Олекминске, на выгрузке так называемой «тяжелой» трубы. Это экспериментальное стальное изделие, но с бетонным покрытием, общим весом в 32 тонны. С таким весом может справиться не всякий кран, поэтому здесь, на Угольном причале, где этот самый процесс происходит, работает 35-тонный кран.

Плавучий богатырь СПК 2\35 ОАО «ЛОРП» без работы не остаётся – 15 мая в Пеледуе сдались в эксплуатацию, перегружали плиту на Чаянду. Затем – важное задание по выгрузке «тяжелой» трубы. 12 июня в 21-00 СПК 2\35 пришел в Олекминск и сразу же включился в работу. На барже 50 труб, общая масса 1580 тонн. Стропальщики ловко крепят «изделие», кран осторожно поднимает трубу, так же осторожно и аккуратно укладывают на подошедший полуприцеп, на всю операцию уходит 8-9 минут. Натужно рыча, машина взбирается на пригорок и уходит к месту разгрузки. Опускается ночь, включаются прожекторы, и работа идёт при свете фар.

Всего выгружено шесть барж, общий вес около 10 тысяч тонн. Выполнен весь заявленный объём. Олёкминцы справились!

Сменная бригада СПК 2\35.

Идёт выгрузка.

Стропальщики Сергей Попов и Александр Сорокин.

Пока идет бункеровка

«Ленанефть-2053» делает оборот на рейде Олекминска, швартуется к бункербазе, которую специально вывели из затона. Танкер идет вниз, в Жатае предстоит слипование, попутный груз – бункерное топливо.

В этом году практику на Лене проходят курсанты Уфимского филиала ГУМР имени Макарова, всего 20 человек. Здесь, на «Ленанефти», из этого учебного заведения работают четверо – это рулевые-мотористы Соболев, Рогожков и Новокшонов. Вообще-то будущая их специальность электромеханическая, но они с успехом справляются и с палубными работами – шланг закреплен, подан на бункербазу, пошла перекачка. Можно и сфотографироваться. Память о работе на Лене останется хорошая.

Речник – это судьба

C экипажем «Полесья-112» я знаком хорошо. Довелось в эту навигацию совершить с ними несколько рейсов, причем один был сделан в условиях предельного мелководья, — до Усть-Кута. Экипаж опытный, как сказал капитан, ещё и «самый пожилой в «Ленатурфлоте».

Сергей Ефимович Кузнецов на самом деле ветеран флота – начинал на «Ленанефти-5» с Владимиром Аврамовичем Балаценко. Механик судна – Василий Олегович Кириллов – представитель большой династии пеледуйских механиков, специалист «золотые руки».

О них мне очень подробно и с огромным уважением рассказывала проводник, Тамара Николаевна Саватеева. Училась она в Алексеевске, затем работала на морях, на Дальнем Востоке, потом на судах ЛОРПа, с мужем – электромехаником, воспитали троих детей.

…Алексеевский флот «таял» на глазах. По её словам муж, как патриот предприятия, держался до последнего, но и он решился перебираться в Пеледуй, где есть и работа, и зарплата. Сейчас он электромеханик-наставник, а Тамара Николаевна третью навигацию в «Ленатурфлоте».

Человек она флотский, можно сказать, с рождения. Родилась в День работников морского и речного флота, так что её можно поздравить. Жизнь правильно подсказала ей судьбу.

Cлева направо: В.О.Кириллов, Т.Н.Саватеева, С.Е.Кузнецов.