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Твой город — твое решение! В Якутске открылись пункты сбора предложений

В субботу, 20 января в городе Якутске состоялось торжественное открытие пунктов сбора предложений горожан для включения в рейтинговое голосование по общественным территориям, нуждающихся в благоустройстве в 2018 году. В этот день открылись пять пунктов в местах массового пребывания людей: в ТРК «Туймаада» по ул.Орджоникидзе, 38, ТЦ «Улуру молл» по ул.Кальвица,14/5, МФЦ «Мои документы» по ул.Аммосова, 18, ТЦ «Оптимист проф» по ул.Автострада, 50 лет Октября и в кинотеатре «Cinema Center» по ул.Кирова, 18.

Так, в одном из наиболее посещаемом месте — в ТРК «Туймаада» горожан и гостей столицы приветствовала начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дина Николаева. В своей приветственной речи она отметила, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» впервые стартовал в 2017 году, благодаря чему в столице республики началось благоустройство 23 дворовых территорий и 9 общественных пространств. А сейчас всем горожанам совместно с городскими властями предстоит выбрать, какое общественное пространство будет благоустраиваться в 2018 году. До 9 февраля каждый желающий может предложить свой вариант общественной территории, нуждающейся в благоустройстве.

На открытии было сказано, что в этом году с федерального бюджета город Якутск получает 50 млн рублей, которые пойдут на благоустройство общественных пространств. У горожан есть возможность проявить свою инициативу и предложить проекты для включения в план благоустройства в этом году. В пунктах сбора предложений установлены специальные ящики, куда необходимо бросить заполненный бланк с указанием общественного пространства для реконструкции или модернизации. Для удобства горожан на местах работают специально обученные волонтеры и добровольцы.

Лариса Бронова, староста дома ул.Курашова, 43, не понаслышке знает о программе «Формирование комфортной городской среды». Жители дома в прошлом году участвовали в проекте, благодаря чему заасфальтировали свою дворовую территорию и установили скамейки. Лариса Юрьевна отметила важность и актуальность реализации проекта и призвала всех собравшихся проявить солидарность и проголосовать за благоустройство той или иной общественной территории. «От имени жителей нашего дома желаю, чтобы город Якутск хорошел и процветал, а население проживало в комфортных условиях», — отметила она.

Андрей Сотников, преподаватель физики Якутского промышленного техникума проголосовал за благоустройство Сквера матери, расположенного у священного озера Сайсары. «Считаю, что это одно из самых красивых мест нашего города и хочу, чтобы это общественное пространство стало еще лучше и комфортнее для населения. Также предлагаю обратить внимание городских властей на территорию озера по улице Губина», — высказал свое пожелание активный горожанин.

Ариан Матвеев, житель Октябрьского округа внес свое предложение организовать зеленую зону рекреации со спортивным комплексом на территории 79 квартала, напротив ресторанного комплекса «Муус хайа».

В этот субботний день многолюдно было и в холле кинотеатра «Cinema Center», где также торжественно открылся пункт сбора предложений для включения в рейтинговое голосование. Жителей и гостей столицы приветствовала советник главы города Якутска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетике Наталья Демина.

«Кинотеатр «Cinema Center» наиболее посещаемое общественное место, поэтому мы приняли решение организовать здесь пункт сбора предложений.   От наших горожан могут поступать самые разнообразные идеи, будь то открытие сквера, реконструкция площади, набережной, благоустройство пешеходной зоны и многое другое. Свои предложения необходимо написать на специальном бланке и бросить в ящик», — сказала Наталья Анатольевна.

«В прошлом году проведена большая работа по созданию комфортной городской среды в городе Якутске. Так, по некоторым общественным пространствам подготовлена проектно-сметная документация, дизайн-проекты, к примеру, это Бульвар учителя и территория озера Талое. Думаю, что и в этом году, все мы вместе проявим большую активность и выберем наиболее популярные общественные пространства, нуждающиеся в благоустройстве. Отрадно, что не остаются в стороне и наши юные горожане. Во всех столичных школах стартовал сбор идей и конкурс сочинений и рисунков на тему «Якутск – 2050». Таким образом, задействованы все жители города, от мала до велика. Желаю всем быть активными, чтобы до 9 февраля успеть собрать предложения у всех желающих горожан, проживающих во всех округах и пригородах нашей столицы», — отметила Наталья Демина.

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Источник: Департамент по связям с общественностью  и взаимодействию со СМИ ОА г.Якутска
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