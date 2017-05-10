Творим свою судьбу мы сами: Конкурс для журналистов

Центром развития семейного устройства и социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был объявлен республиканский конкурс журналистских работ «Творим свою судьбу мы сами». На конкурс принимаются журналистские материалы, посвященные проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганде ответственного родительства, социализации воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешному опыту устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, организации работы по содействию в принятии детей в семью и работе служб сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот.

Оцениваются публикации, аудио- и видеосюжеты (далее – материалы) по тематике конкурса, созданные журналистами и размещенные в республиканских средствах массовой информации в период с 1 декабря 2016 г. по 1 июня 2017 г.

В конкурсе могут принять участие представители республиканских, городских газет, журналов, телевидения, радио, электронных средств массовой информации. Один автор (журналист) может представить не более одного материала в каждой из номинаций. Заявки просим направлять по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35/3, тел./факс (4112) 42-27-64, электронная почта (moint@sakha.ru) в срок не позднее 6 июня 2017 года с указанием в теме письма «Конкурс ««Творим свою судьбу мы сами».

Источник: Оргкомитет