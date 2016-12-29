Творение рук полицейских с Автодорожной 11

К новогоднему празднику сотрудники столичного ГИБДД изваяли из снега скульптуру патрульного автомобиля.

Теперь каждый гражданин, заезжающий в городское ГАИ по адресу: ул. Автодорожная д. 11, может полюбоваться и сфотографироваться с творением рук полицейских, которое встречает всех гостей яркими огнями гирлянд и проблесковых маячков.

Работы велись с начала декабря, и закончились как раз к празднику. Всего над скульптурой трудилось четыре инспектора: Михаил Контроский, Иван Пензиенко, Егор Баишев и Олег Мартынюк. Всем творческим процессом руководил Михаил Контроский который в первый раз пробовал работать со снегом еще в армии, поняв всю технологию данного вида искусства он продолжил практиковаться, уже неся службу в органах внутренних дел.

Все работы велись в свободное от службы время, после сдачи своей смены, тем самым не принося ущерба для повседневной деятельности столичной Госавтоинспекции.