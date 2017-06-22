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22 июня 2017, 19:18
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Творчество и спорт не имеют границ

Команда Алданского улусного общества инвалидов в составе 18 человек успешно представила район на XV спортивно-культурном фестивале инвалидов, проходившем в селе Чурапча Чурапчинского улуса. Цель фестиваля — социокультурная реабилитация и социальная адаптация инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Программа состояла из спортивных и культурных видов: волейбол, легкая атлетика (эстафета), пулевая стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета, национальных настольных игр (Хабылык, хаамыска), городки.

В конкурсе «Ырыалаахыллык» (две звезды) гран-при удостоены две представительницы Алданской команды — Ирина ДЕМЕНТЬЕВА и Анастасия МАКСИМЕНКО. Еще одна алданка Светлана БУБЯКИНА отмечена в конкурсе «Кэрэчээнэ Куо». На соревнованиях в Дартс среди председателей улусных обществ инвалидов первое место заняла председатель Алданского общества инвалидов – Альбина СЕРЕДИНА. Участники, занявшие призовые места были награждены медалями, дипломами и ценными подарками.

Социально-психологическую поддержку участникам оказывали сотрудники филиала ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» в МО «Алданский район».

«Данный фестиваль способствовал развитию потребности самих инвалидов к активизации собственных резервов и возврат к активной жизнедеятельности, — отметили сотрудники Центра. — Огромная благодарность администрации села Мугудай и сотрудникам Мугудайской СОШ имени Д.Д. Красильникова за оказанный радушный прием. Спасибо администрации Алданского района за оказанную помощь и финансовую поддержку команды инвалидов, принявшей участие в фестивале».

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Источник: Пресс-служба Алданского района
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