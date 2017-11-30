Творческое сотрудничество

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» (дир.Г.И.Алексеева, д.п.н.) с 30 по 4 ноября в рамках проекта «Музыка для всех» организовало фундаментальные внебюджетные курсы повышения квалификации для подведомственных организаций Министерства культуры и духовного развития РС(Я), Управления культуры Городского округа «город Якутск». На курсы съехались преподаватели музыкальных школ, Школ искусств: ДШИ №1 (26), ДШИ №2 (8), ДШИ ГО «Жатай» (2), ДШИ с.Хатассы (8) и педагог из Вилюйского района – всего 45 слушателей.

Курсы прошли под руководством доцента кафедры воспитания и дополнительного образования ИРОиПК Е.П.Дуткиной. В программе курсов: педагогика искусства как основная тенденция развития современного музыкального образования и воспитания, игровые технологии на различных инструментах, современные проблемы музыкального образования и воспитания в РС(Я). Педагоги ознакомились с возможностями использования на занятиях интерактивной доски и с ИКТ-компетентностями педагога на уроке (доцент кафедры физико-математического образования ИРОиПК Н.В.Федотова).

Доцент кафедры неврологии и психиатрии МИ СВФУ, к.филос. н. М.П.Дуткин ознакомил с тенденциями современной психологии на основе психоанализа по З.Фрейду.

В «Мастерской педагога» состоялся широкий обмен опытом: преподаватели ДШИ поделились опытом работы. Преподаватель ДШИ №1 У.Л.Ноговицына («Начальное обучение игре на фортепиано», «Концертмейстер в классе хореографии»), концертмейстер ДШИ №1 Г.А.Архипова («Основные аспекты работы над музыкальным произведением»), преподаватель ДШИ №1 В.П. Михайлова («Подбор по слуху мелодий и аккомпанемента в младших классах», преподаватель ДШИ №2 С.Л. Галдобина («Урок для начинающих взрослых скрипачей»), педагог ДШИ с. Хатассы Балдорж Хуухээ («Флейта»).

Преподаватель ДШИ №1 З.Н. Кычкина представила учебное пособие «Ырыа-тойук эйгэтэ, хомус тойуга». Т.В.Герасимова и А.В.Зайцева ознакомили с материалами по работе в школе «Углубление общих и специальных знаний педагога-музыканта как одно из основных заданий процесса учения» и «Развитие у учащихся ДШИ и ДМШ технической стороны произведений как важное составляющее в работе над раскрытием пианистических навыков на уроке по специальности».

По окончании курсов традиционно состоялся Круглый стол «Мой педагогический опыт как основа моего творчества», где опытные педагоги поделились секретами своего мастерства. На курсах обучились известные педагоги-преподаватели музыкальных школ, Школы искусств, руководители творческих коллективов: Клавдия Иннокентьевна Охотина, Афанасий Афанасьевич Соловьев, Римма Моисеевна Григорьева, музыканты Балдорж Хуухээ, Николай Иннокентьевич Копылов, директор ДШИ-1 Ирина Петровна Ласс и многие другие. Курсанты разошлись с Сертификатом о повышения квалификации на фундаментальных курсах.

Сотрудничество двух министерств: Министерства образования и науки РС(Я), Министерства культуры и духовного развития РС(Я), Управления культуры Городского округа «город Якутск» будет продолжено.