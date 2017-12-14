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Культура & Образование
14 декабря 2017, 14:00
58

Творческий вечер Аскалона Павлова в пабе «HUNTER»

27 октября в пабе Хантер прошел творческий вечер одного из известных исполнителей, композиторов и мелодистов Якутской эстрады Аскалона Павлова с участием не менее талантливой Луизы Павловой.

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