Творческий вечер Аскалона Павлова в пабе «HUNTER»

27 октября в пабе Хантер прошел творческий вечер одного из известных исполнителей, композиторов и мелодистов Якутской эстрады Аскалона Павлова с участием не менее талантливой Луизы Павловой.
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