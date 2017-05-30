Творческие мастерские композиторов и профессоров консерватории им. Чайковского в Якутске!

С 8 по 12 июня в Якутске пройдет Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждународМолОт». Ежедневно в дни форума будут проводиться Мастерские (мастер-классы) профессора МГК им П.И. Чайковского, засл.арт РФ Марка Пекарского, руководителя СНТО МГК им П.И. Чайковского, кандидата искусствоведения Владислава Торнопольского, композитора Ярослава Судзиловского, композитора Николая Михеева. Расписание занятий Первого Дальневосточного семинара-форума Творческих Мастерских МАМКИМ «МеждународМолОт»: Дата Время Мероприятие 7 июня Заезд участников семинара-форума. 8 июня 10.00 Общее собрание участников, открытие форума-семинара.

Ведущий- куратор семинара- композитор Ярослав Судзиловский. 10.40- 12.00 Общая лекция. Мастер- заслуженный артист РФ, профессор МГК им. Чайковского Марк Пекарский. 12.15- 14.30 Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).

Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский

Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (композиторы)

Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский. 14.30-15.30 Обед 16.00-18.00 Смотр МолОта: общий показ работ семинаристов.

Ведущий- композитор Николай Михеев 19.00 Ужин 20.00- 21.00 Круглый стол дня. Ведущие- кураторы семинара- Я. Судзиловский и Н. Михеев. 22.00 Отбой 9 июня 10.00- 12.00 Общая лекция. Мастер- Руководитель СНТО МГК им. Чайковского, кандидат искусствоведения- Владислав Тарнопольский. 12.15- 14.30 Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).

Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский

Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (виолончелисты)

Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский. 14.30-15.30 обед 16.00-18.00 Смотр МолОта: общий показ работ семинаристов.

Ведущий- композитор Николай Михеев 19.00 Ужин 20.00- 21.00 Круглый стол дня. Ведущие- кураторы семинара- Я. Судзиловский и Н. Михеев. 22.00 Отбой 10 июня 10.00- 12.00 общая лекция. Мастер- Президент МАМКИМ «МеждународМолОт», художественный руководитель Международного МолОт-фестиваля Ярослав Судзиловский. 12.15- 14.30 Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).

Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский

Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (композиторы)

Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский. 14.30-15.30 Обед 16.00-18.00 Концерт камерной музыки. Исполнитель- лауреат международных конкурсов Мария Сабелькина (фортепиано) 19.00 Ужин 20.00- 21.00 Открытый урок с виолончелистами, учащимися ВШМ РС (Я) лауреата международных конкурсов, композитора и виолончелиста Ярослава Судзиловского. 22.00 Отбой 11 июня 10.00- 12.00 Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).

Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский

Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (композиторы)

Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский. 12.15- 14.30 Общий смотр работ семинара-форума. Ведущий- композитор Ярослав Судзиловский. 14.30-15.30 Обед 16.00-18.00 Открытый урок-концерт заслуженного артиста РФ, профессора Марка Пекарского с учащимися отделения ударных инструментов ВШМ РС (Я). 19.00 Ужин 20.00- 21.00 Круглый стол дня. Ведущие- кураторы семинара- Я. Судзиловский и Н. Михеев. 22.00 Отбой 12 июня 10.00- 12.00 Торжественное собрание и вручение Дипломов Первого Дальневосточного семинара-форума для молодых композиторов, исполнителей и музыковедов МАМКИМ «МеждународМолОт» Российского музыкального союза. 12.00 Закрытие семинара-форума. Справки по тел. 316-003 comments powered by HyperComments Источник: Пресс–центр Высшей школы музыки РС (Я).

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