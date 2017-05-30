Творческие мастерские композиторов и профессоров консерватории им. Чайковского в Якутске!

С 8 по 12 июня в Якутске пройдет Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждународМолОт».
Ежедневно в дни форума будут проводиться Мастерские (мастер-классы) профессора МГК им П.И. Чайковского, засл.арт РФ Марка Пекарского, руководителя СНТО МГК им П.И. Чайковского, кандидата искусствоведения Владислава Торнопольского, композитора Ярослава Судзиловского, композитора Николая Михеева.
Расписание занятий Первого Дальневосточного семинара-форума
Творческих Мастерских МАМКИМ «МеждународМолОт»:
|Дата
|Время
|Мероприятие
|7 июня
|Заезд участников семинара-форума.
|8 июня
|10.00
|Общее собрание участников, открытие форума-семинара.
Ведущий- куратор семинара- композитор Ярослав Судзиловский.
|10.40- 12.00
|Общая лекция. Мастер- заслуженный артист РФ, профессор МГК им. Чайковского Марк Пекарский.
|12.15- 14.30
|Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).
Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский
Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (композиторы)
Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский.
|14.30-15.30
|Обед
|16.00-18.00
|Смотр МолОта: общий показ работ семинаристов.
Ведущий- композитор Николай Михеев
|19.00
|Ужин
|20.00- 21.00
|Круглый стол дня. Ведущие- кураторы семинара- Я. Судзиловский и Н. Михеев.
|22.00
|Отбой
|9 июня
|10.00- 12.00
|Общая лекция. Мастер- Руководитель СНТО МГК им. Чайковского, кандидат искусствоведения- Владислав Тарнопольский.
|12.15- 14.30
|Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).
Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский
Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (виолончелисты)
Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский.
|14.30-15.30
|обед
|16.00-18.00
|Смотр МолОта: общий показ работ семинаристов.
Ведущий- композитор Николай Михеев
|19.00
|Ужин
|20.00- 21.00
|Круглый стол дня. Ведущие- кураторы семинара- Я. Судзиловский и Н. Михеев.
|22.00
|Отбой
|10 июня
|10.00- 12.00
|общая лекция. Мастер- Президент МАМКИМ «МеждународМолОт», художественный руководитель Международного МолОт-фестиваля Ярослав Судзиловский.
|12.15- 14.30
|Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).
Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский
Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (композиторы)
Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский.
|14.30-15.30
|Обед
|16.00-18.00
|Концерт камерной музыки. Исполнитель- лауреат международных конкурсов Мария Сабелькина (фортепиано)
|19.00
|Ужин
|20.00- 21.00
|Открытый урок с виолончелистами, учащимися ВШМ РС (Я) лауреата международных конкурсов, композитора и виолончелиста Ярослава Судзиловского.
|22.00
|Отбой
|11 июня
|10.00- 12.00
|Индивидуальная работа Мастерских (мастер-классы).
Мастерская оркестрового исполнительства- М.Пекарский
Мастерская композиции и оркестровки- Я. Судзиловский (композиторы)
Мастерская музыковедения и критики- В. Тарнопольский.
|12.15- 14.30
|Общий смотр работ семинара-форума. Ведущий- композитор Ярослав Судзиловский.
|14.30-15.30
|Обед
|16.00-18.00
|Открытый урок-концерт заслуженного артиста РФ, профессора Марка Пекарского с учащимися отделения ударных инструментов ВШМ РС (Я).
|19.00
|Ужин
|20.00- 21.00
|Круглый стол дня. Ведущие- кураторы семинара- Я. Судзиловский и Н. Михеев.
|22.00
|Отбой
|12 июня
|10.00- 12.00
|Торжественное собрание и вручение Дипломов Первого Дальневосточного семинара-форума для молодых композиторов, исполнителей и музыковедов МАМКИМ «МеждународМолОт» Российского музыкального союза.
|12.00
|Закрытие семинара-форума.
Справки по тел. 316-003
comments powered by HyperComments
Источник: Пресс–центр Высшей школы музыки РС (Я).