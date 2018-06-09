Творческие мастерские АГИКИ ждут школьников с 6 августа

«Заговори, чтобы я тебя увидел», — призывает Сократ. А ведь действительно красноречие — лучшее оружие, с помощью которого ни много ни мало можно захватить мир. «Не захватить, так украсить — точно», — говорят педагоги Летней творческой мастерской Арктического государственного института культуры и искусств.

В творческом вузе с молчаливыми художниками и немногословными дизайнерами работать привыкли. Это особенность характера. Но современный мир диктует свое: кто успел, тот и съел. Потому сезон решено посвятить развитию ораторского мастерства.

«Спрос есть — будет и предложение, — говорит куратор проекта, кандидат педагогических наук Василиса ТАРАСОВА. – Изначально мы планировали только одно направление – графический дизайн. Но по поступившим запросам решили добавить направления «Хореография», «Фольклор» и «3D-моделирование». Каждый будет заниматься по выбранному направлению, а занятия по ораторскому мастерству и английскому языку будут для всех общими».

В августе (с 6 по 19) Школа АГИКИ ждет школьников от 12 до 17 лет, желающих заниматься творчеством и стремящихся заявить о себе миру.

Вести занятия будут преподаватели Арктического государственного института культуры и искусств. Так, курс педагог по ораторскому мастерству — заслуженный работник культуры РС(Я), кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Галина КАРАСЕВА. Курс по графическому дизайну проведет доцент кафедры дизайна и дпи, член Союза художников РФ Сардаана ИВАНОВА.

Занятия занятиями, а отдохнуть за лето тоже надо успеть. Творческой школой запланированы квесты, спортивные соревнования, походы в музеи, встречи с известными людьми и мастер-классы. Питание в виде обеда и полдника тоже предусмотрено.

Завершением продуктивной работы школы станет выставка-презентация работ.

«Занятие в творческих мастерских, возможно, станет первым шагом в будущую профессию, — делится мыслями Василиса Александровна, которая будет непосредственным куратором работы мастерских. – И мы уверены, самопрезентация – неотъемлемая часть успеха. Уверяем – заговорит каждый».

Запись по телефону: 42-11-67, эл. почта: cddo@agiki.ru

Адрес: ул. Орджоникидзе, 4, каб. 219.