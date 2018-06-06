Творческая мастерская «Петр» приглашает…

Якутске 8 — 9 июня 2018 пройдет XIII Традиционная специализированная выставка-ярмарка якутской национальной одежды и украшений «Ыhыаҕым саргылаах таҥаhа, кэскиллээх киэргэлэ» В субботу, 9 июня (в общей программе) Творческая мастерская «Петр» – masterskaya_petr приглашает на ВЫСТУПЛЕНИЕ – ПОКАЗ. РАЗГОВОР СО ЗРИТЕЛЯМИ НА ТЕМУ: «ЯКУТСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ УКРАШЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА». Мероприятие проведут кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СВФУ, этнограф Капитолина Максимовна Яковлева, художник-реставратор по металлу Национального Художественного Музея Нарыйаана Алексеева, с участием студентов Исторического факультета СВФУ. Место проведения: пл. Орджоникидзе Время работы: с 10.00 ч. до 18.00 ч. (торговые ряды) comments powered by HyperComments Источник: Творческая мастерская "Петр".

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