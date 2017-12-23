Твои люди, Якутия! Заслуженный шахтер Якутии отметил 90-летие

19 декабря отметил 90-летний юбилей заслуженный горняк Якутии, кавалер медали «Шахтёрская слава 3-й степени», ветеран труда Николай Шаврин.

Жизнь и судьба этого человека – достойный пример для каждого жителя нашей республики. Со знаменательной датой Николая Григорьевича пришли поздравить не только родные и близкие, но и представители правительства республики Якутии, народные депутаты Якутии, руководители предприятий и ученики школы поселка Кангалассы.

Этому поселку под Якутском Николай Григорьевич Шаврин и его супруга Вера Александровна отдали 62 года своей жизни, и никуда уезжать из него не собираются.

…Когда началась Великая Отечественная война, Николай Шаврин был подростком – 13 лет. Поначалу многие думали, что на победу над фашистской Германией уйдет немного времени, как это уже было на Хасане и Халхин-Голе. Когда враг уже рвался к Москве, а начало 1941 –го учебного года перенесли на 1 октября, стало понятно, что война затянется. Взрослые мужчины ушли на фронт, а Коля, как и все, работал — собирал поспевший урожай, заготавливал дрова.

В декабре 1944 года Николаю Шаврину исполнилось 17 лет. Когда в январе 1945-го пришла повестка о постановке на воинский учет, десятиклассник один на лыжах отправился в райцентр – расстояние 60 километров. В том же 1945 году окончил школу, сдал экзамены. В армию его призвали в октябре 1945-го. Воевать с фашистами уже не пришлось, но сначала в Николаевске-на-Амуре, а затем в Хабаровске Николай Шаврин отслужил шесть лет – срок тогдашней службы по призыву. Служил в полку противовоздушной артиллерии. Через много лет рассказывал внуку Александру, как изучали по журналам силуэты американских самолетов.

Из армии домой Николай Шаврин вернулся в звании «младший лейтенант». В том же 1951 году, поступил в Хабаровский техникум, факультет открытых горных работ (ОГР). Там и встретил свою будущую супругу Веру. На второй производственной практике завязались отношения, в 1953 году поженились. С тех пор – только вместе, и супружеский стаж четы Шавриных на сегодня составляет 64 года!

Окончив Хабаровский горный техникум, молодые супруги прибыли по распределению в восточно-якутский Аллах-Юнь. Затем перебрались в Кангалассы под Якутском, где с местным угольным разрезом связали всю свою жизнь. В то время это была еще шахта. Николая Григорьевича назначили горным мастером. Веру Александровну — мастером погрузки.

Директором Кангаласского угольного разреза в то время работал Петр Хромов, главным инженером был Тарас Десяткин. Будучи начальником участка, Николай Григорьевич Шаврин работал день и ночь, включая выходные. Вера Александровна трудилась на погрузке. Её работа прерывалась лишь дважды, да и то не надолго – когда рожала двух дочерей – старшую Галю и младшую Ольгу.

Когда родилась Галя, молодая мама вскоре снова вышла на работу. С мужем работали в разные смены, чтобы по очереди оставаться с дочкой.

Галя Шаврина – это Галина Николаевна Кошукова, известный в республике строитель и предприниматель, почетный строитель России, кавалер Почетного знака президента Якутии и Гранта президента РС(Я) за вклад в экономическое развитие Республики Саха (Якутия), основатель и единственный в течение уже 25-ти лет руководитель ООО «Саха-Ремстрой» в Нерюнгри.

Позже Николая Шаврина избрали секретарем парткома. «Мне, как секретарю парткома, приходилось отстаивать интересы рабочих перед первым секретарём компартии Якутии Г.И.Чиряевым. Почему, говорил я ему, вы приезжим шахтёрам сразу выделяете благоустроенные квартиры, а свои, местные, так и живут в бараках?», — вспоминал Николай Григорьевич.

Жизнь Кангаласс в последние 60 лет и судьба Шавриных неотделима. Они видели здесь всё и участвовали во всех событиях поселка. При них здесь начала работу угольный разрез, который позже вошел в состав появившегося в 1968 году «Якутугля». На их глазах в поселке начали строить каменные дома. Посвятив разрезу десятки лет жизни и добросовестного труда, отсюда они ушли на пенсию. Общий трудовой стаж Веры Александровны — свыше 40 лет. Николай Григорьевич ушел на пенсию в 1987 году.

В день юбилея Николая Григорьевича поздравили многие известные люди. Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина вручила юбиляру Благодарственное письмо президента Российской Федерации В.В.Путина, Благодарственное письмо главы Якутии Е.А.Борисова, Почетную грамоту Государственного Собрания (Ил Тумэн) с вручением золотых часов.

От имени зампреда правительства Якутии Алексея Дьячковского Благодарственное письмо вручил заместитель министра труда и социального развития Иван Никифоров. Он же вручил Благодарственное письмо министерства труда и социального развития Якутии.

От имени председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова глава администрации поселка Кангалассы Виктория Жилина вручила Николаю Григорьевичу Шаврину «Знак признания заслуг» Якутской Городской Думы. Виктория Ивановна также сердечно поздравила юбиляра от администрации поселка и себя лично.

Состоялось душевное поздравление учеников 3-го класса Кангаласской средней школы. С теплыми словами добрых пожеланий и благодарственными письмами к Николаю Григорьевичу пришли исполняющая обязанности уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) Виктория Арылахова, руководитель Управления социальной защиты населения и труда при Минтруда и соцразвития Семен Матвеев.

Директор Кангаласского разреза компании «Якутуголь» Василий Зарубин передал Николаю Григорьевичу теплые поздравления заместителя генерального директора ООО «Управляющая компания Мечел-Майнинг» — директора управления по горнодобывающим активам Республики Саха (Якутия) Игоря Хафизова. Со словами поздравлений выступил директор Кангаласской школы Савелий Адамов. Сердечно поздравила Николая Григорьевича председатель Совета ветеранов Раиса Уварова.

Самые теплые слова в адрес своего замечательного супруга, выдающегося отца, любимого деда сказали близкие Николая Григорьевича. Первой, конечно, сказала искрение слова супруга юбиляра — Вера Александровна, которая знает его всю жизнь. Любимого деда поздравили внуки — Александр и Константин Кошуковы.

О своем удивительном отце рассказала дочь Николая Григорьевича и Веры Александровны – Галина Кошукова, которая выступила с заключительным словом на торжественной церемонии.