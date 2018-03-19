Транспортировка нефтепродуктов соединяет районы добычи нефти с районами потребления. Транспортировка является жизненно важной составляющей нефтяной индустрии. Она обеспечивает необходимое нам количество нефтепродуктов, с помощью которых мы можем привести в движение машины, согреть дома, и в целом повысить уровень жизни.

Компания АО НК «Туймаада-нефть» уже 20 лет занимается поставкой нефтепродуктов. На сегодняшний день «Туймаада-нефть» единственная компания в республике, которая поставляет нефтепродукты железнодорожным и водным транспортом.

Железнодорожная поставка нефтепродуктов – самый надежный и оперативный способ поставлять нефтепродукты на дальние расстояния.

Компания осуществляет завоз в любое время года, независимо от навигационного периода. Это дает возможность клиентам и партнерам компании приобретать свежее топливо круглогодично.

В 2016 году на прирельсовом нефтескладе было переработано 74 тыс. тонн нефтепродуктов, в 2017 году эта цифра выросла до 127 тыс. тонн. Компания не останавливается на достигнутом и ее цель увеличение плана 2018 года, так как потребность республики в нефтепродуктах растет каждый год.

В данный момент «Туймаада-нефть» работает над переработкой авиакеросина, в планах погрузка газоконденсатного топлива. В 2018 году также планируется расширение прирельсового нефтесклада в поселке Нижний Бестях.

Круглогодичный завоз нефтепродуктов – это выгода не только для компании, но и для клиентов. Отлаженная система логистики и работы компании позволяют поставлять качественные нефтепродукты по стабильным ценам.

На данный момент нефть и нефтепродукты – это неотъемлемая часть современного мира. Невозможно представить жизнь без использования данного продукта. Большое количество областей промышленности и фактически все транспортные средства не могут функционировать без этого ресурса. Отрасль нефтепродуктов довольно стремительно совершенствуется на протяжении последних лет. Компания «Туймаада-нефть» также развивается и не стоит на месте, на каждый год приходятся свои нововведения. Это делается для родной республики и улучшения жизни якутян.