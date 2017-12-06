«Туймаада-Нефть» приняла участие в международном форуме

Сотрудники АО НК «Туймаада-Нефть» посетили XII-ый международный форум «Oil Terminal». «Oil Terminal» – это специализированный форум для руководителей нефтебаз, нефтяных терминалов, нефтегазовых и нефтеперерабатывающих компаний. Темой стратегического конгресса стала «Транспортировка, переработка и торговля нефтью, СУГ и нефтепродуктами». Форум проходил 22 и 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Это очень значимое мероприятие для отрасли, ежегодно на нем собираются более 350 участников со всего мира, чтобы поделиться опытом и обсудить актуальные для всех проблемы.

В течение двух дней участникам была предоставлена возможность делового общения с ключевыми игроками отрасли со всей России и мира, имеющими интерес к Российской нефтегазовой индустрии. В первую очередь, смысл мероприятия – поделиться идеями, касающимися новых разработок и перспективных инноваций.

Представителями АО НК «Туймаада-Нефть» стали главный инженер Нижне-Бестяхской нефтебазы Григорий Пономарев, он выступил с докладом «Особенности эксплуатации и экологические аспекты работы терминалов и нефтебаз, расположенных в сложных условиях», заместитель генерального директора по производству Ильин Владимир и инженер производственно-технического отдела Яковлев Иван.

Выступление с докладом Григория Пономарева

«Наш доклад произвел большой интерес на форуме, – комментирует Ильин Владимир Николаевич, – так как представители других компаний не сталкиваются с такими суровыми климатическими условиями, как мы. То, что для них является обыденностью, для нас может быть сложной задачей, которую необходимо решить. Например, все наше оборудование проходит дополнительную модернизацию: используется особая сталь и морозостойкие материалы. Все усовершенствования производят наши специалисты и инженеры в Якутске. Все это заинтересовало участников и вызвало много обсуждений. Без лишней скромности можно сказать, что мы не отстаем от ведущих нефтяных компаний России, даже в чем-то у нас есть преимущества. Но, конечно же, мы почерпнули для себя опыт наших коллег, будем применять нововведения по части экологических нормативов, промышленной безопасности, улучшать нашу Нижне-Бестяхскую нефтебазу и другое».

Участия в профессиональных форумах дают взглянуть на деятельность свежим взглядом и помогают решать актуальные вопросы. Компания АО НК «Туймаада-Нефть» стремится к усовершенствованию, постоянному развитию и современным технологиям. Все это делается для удобства клиентов.