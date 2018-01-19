«Туймаада-Нефть» подвела итоги полугодия

7 июня 2017 года АО НК «Туймаада-Нефть» получила лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожной станции в станции Нижний Бестях, РС(Я). Сегодня в планах у «Туймаада-Нефти» переработка авиакеросина.

Стоит отметить, что данную лицензию компания получила одной из первых на станции Нижний Бестях.

С вводом нового объекта у компании — лицензированного переработчика нефтепродуктов — появилась возможность осуществлять завоз нефтепродуктов независимо от навигационного периода, времени года, времени суток и погодных условий. Поставка нефтепродуктов отныне осуществляется круглый год по железнодорожным путям.

Нефтепродукты напрямую поступают с нефтеперерабатывающих заводов на прирельсовый нефтесклад Нижний Бестях. Поставка нефтепродуктов от завода до прирельсового нефтесклада занимает от 7 до 15 дней, в зависимости от отдаленности нефтеперерабатывающих заводов. Нефтепродукты поступают на нефтесклад ежедневно, и в сутки может принять и отгрузить до 2000 тонн топлива.

Производственные мощности прирельсового склада позволяют одновременно принимать 8 вагонов-цистерн с разными видами топлива. Отпуск нефтепродуктов осуществляются через современную систему топливно-заправочного комплекса ТЗК-100, который загружает сразу четыре автоцистерны.

По итогам полугодия наблюдается 100% выполнение плана. За время функционирования нефтебазового комплекса принято и отгружено более 80 000 тонн нефтепродуктов.

«У нас много планов на этот год, касательно нашего прирельсового нефтесклада, — рассказывает заместитель генерального директора по коммерческой работе Васильев Андрей Егорович. — Во-первых, это переработка авиакеросина. На данный момент мы перерабатываем все виды бензина и дизельного топлива. Также увеличение объемов переработки, расширение емкостного парка и организация обратного налива газоконденсатного топлива».

Данный производственный объект оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие республики, обеспечивая круглогодичную бесперебойную доставку качественного топлива для нужд населения и предприятий напрямую с заводов-производителей.