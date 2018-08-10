«Туймаада-нефть»: подробности о бонусной программе

В мае 2018 года компания «Туймаада-нефть» запустила бонусную программу для своих клиентов. Бонусная карта дает возможность сэкономить на топливе и выгодно заправить автомобиль.
Для вашего удобства компания АО НК «Туймаада-нефть» ответила на самые часто задаваемые вопросы по бонусной программе:
Где можно приобрести бонусную карту?
- МАЗС №1 г.Якутск, Автострада 50 лет Октября, 14з;
- МАЗС №2 г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, 11/1а;
- г. Якутск, Покровский тракт 5км, 2б;
- Офис компании, г. Якутск, ул. Курашова, 46;
- Мегино-Кангаласский улус: АЗС Нижний-Бестях;
- Таттинский улус: АЗС Ытык-Кюель;
- Усть-Алданский улус: АЗС Мындаба;
- Амгинский улус: АЗС Амга;
- Хангаласский улус: АЗС Мохсоголлох, АЗС Покровск;
- Нюрбинский улус: АЗС Нюрба;
- Чурапчинский улус: АЗС Чурапча.
На каких АЗС действует бонусная программа?
- МАЗС №1 г.Якутск, Автострада 50 лет Октября, 14з;
- МАЗС №2 г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, 11/1а;
- г. Якутск, Покровский тракт 5км, 2б;
- г. Якутск, ААЗС 50 лет Советской армии, 55б;
- г. Якутск, ААЗС Вилюйский тракт 4 км;
- Мегино-Кангаласский улус: АЗС Нижний-Бестях;
- Таттинский улус: АЗС Ытык-Кюель;
- Усть-Алданский улус: АЗС Мындаба;
- Амгинский улус: АЗС Амга;
- Хангаласский улус: АЗС Мохсоголлох, АЗС Покровск;
- Нюрбинский улус: АЗС Нюрба;
- Чурапчинский улус: АЗС Чурапча.
Сколько стоит бонусная карта?
— Стоимость карты – 50 руб.
Какой процент с покупки возвращается на карту?
— С каждой покупки возвращается 1%.
Есть ли возможность повышения статуса карты?
— Есть, при заправке от 199,9л. в месяц – процент возврата повышается до 1,5%.
Сколько процентов от покупки я могу оплатить бонусами?
— Можно оплачивать 100% покупки.
Какой вид топлива можно приобретать за бонусы?
— Все виды нефтепродуктов.
Сгорают ли бонусы?
— Нет, не сгорают.
Будут ли акции для держателей бонусных карт?
— Да, будут акции и розыгрыши. Убедитесь, что ваша карта привязана к номеру телефона и указано
ваше имя.
Как я могу узнать количество бонусов на карте?
— Количество можно уточнить на кассе у оператора.
Можно ли использовать бонусную карту на автоматических заправках?
— Да. Вставьте бонусную карту перед оплатой.
Если у вас остались вопросы по условиям бонусной программы «Туймаада-нефть», вы можете уточнить их по телефону +7(4112) 31-80-66.
Напоминаем, что все держатели бонусных карт «Туймаада-нефть» могут стать участниками розыгрыша годового запаса топлива! Условия акции на сайте компании tuneft.ru или по телефону +7(4112) 31-80-66.