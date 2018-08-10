«Туймаада-нефть»: подробности о бонусной программе

В мае 2018 года компания «Туймаада-нефть» запустила бонусную программу для своих клиентов. Бонусная карта дает возможность сэкономить на топливе и выгодно заправить автомобиль.

Для вашего удобства компания АО НК «Туймаада-нефть» ответила на самые часто задаваемые вопросы по бонусной программе:

Где можно приобрести бонусную карту?

МАЗС №1 г.Якутск, Автострада 50 лет Октября, 14з;

МАЗС №2 г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, 11/1а;

г. Якутск, Покровский тракт 5км, 2б;

Офис компании, г. Якутск, ул. Курашова, 46;

Мегино-Кангаласский улус: АЗС Нижний-Бестях;

Таттинский улус: АЗС Ытык-Кюель;

Усть-Алданский улус: АЗС Мындаба;

Амгинский улус: АЗС Амга;

Хангаласский улус: АЗС Мохсоголлох, АЗС Покровск;

Нюрбинский улус: АЗС Нюрба;

Чурапчинский улус: АЗС Чурапча.

На каких АЗС действует бонусная программа?

МАЗС №1 г.Якутск, Автострада 50 лет Октября, 14з;

МАЗС №2 г. Якутск, Автострада 50 лет Октября, 11/1а;

г. Якутск, Покровский тракт 5км, 2б;

г. Якутск, ААЗС 50 лет Советской армии, 55б;

г. Якутск, ААЗС Вилюйский тракт 4 км;

Мегино-Кангаласский улус: АЗС Нижний-Бестях;

Таттинский улус: АЗС Ытык-Кюель;

Усть-Алданский улус: АЗС Мындаба;

Амгинский улус: АЗС Амга;

Хангаласский улус: АЗС Мохсоголлох, АЗС Покровск;

Нюрбинский улус: АЗС Нюрба;

Чурапчинский улус: АЗС Чурапча.

Сколько стоит бонусная карта?

— Стоимость карты – 50 руб.

Какой процент с покупки возвращается на карту?

— С каждой покупки возвращается 1%.

Есть ли возможность повышения статуса карты?

— Есть, при заправке от 199,9л. в месяц – процент возврата повышается до 1,5%.

Сколько процентов от покупки я могу оплатить бонусами?

— Можно оплачивать 100% покупки.

Какой вид топлива можно приобретать за бонусы?

— Все виды нефтепродуктов.

Сгорают ли бонусы?

— Нет, не сгорают.

Будут ли акции для держателей бонусных карт?

— Да, будут акции и розыгрыши. Убедитесь, что ваша карта привязана к номеру телефона и указано

ваше имя.

Как я могу узнать количество бонусов на карте?

— Количество можно уточнить на кассе у оператора.

Можно ли использовать бонусную карту на автоматических заправках?

— Да. Вставьте бонусную карту перед оплатой.

Если у вас остались вопросы по условиям бонусной программы «Туймаада-нефть», вы можете уточнить их по телефону +7(4112) 31-80-66.

Напоминаем, что все держатели бонусных карт «Туймаада-нефть» могут стать участниками розыгрыша годового запаса топлива! Условия акции на сайте компании tuneft.ru или по телефону +7(4112) 31-80-66.