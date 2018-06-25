Туяра КОНСТАНТИНОВА, руководитель Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска официально ушла в отпуск, и это она подтвердила в разговоре с SakhaLife.
В профессиональных кругах считается, что обратно она уже не вернется, а выйдет на работу уже в «Сахамедиа». Кстати, там Туяра Константинова работала до прихода в мэрию.
Изменения в «Сахамедиа» сейчас тем более ожидаемы, ведь там недавно сменился генеральный директор. Алексей ЧЕРТКОВ сменил Романа МАНДЗЯКА. Считается, что это не просто смена кадров, а изменение курса развития государственного медиа-холдинга.
Известно, что в «Сахамедиа» принят на работу Роман ПЕСТЕРЕВ, который займется продвижением проектов холдинга в соцсетях.
Предполагаются некие изменения у Маргариты ПОПОВОЙ, ныне руководителя городской службы Ont click Yakutsk.
Туяра Константинова ушла из мэрии
Туяра КОНСТАНТИНОВА, руководитель Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска официально ушла в отпуск, и это она подтвердила в разговоре с SakhaLife.
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