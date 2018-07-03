Туяра Константинова опровергла слухи

Туяра КОНСТАНТИНОВА, до недавних пор возглавлявшая Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска, сообщила в соцсети.

В последние недели после вежливого «Как дела?» задают один и тот же вопрос: «Ты назначена замом в «Сахамедиа»?». Официально заявляю: нет, это слухи, я – отпускница. Друзья, оцените шуточное фото, сделанное моей однокурсницей Ньургуйааной Макаровой Стручковой (ОЖ-94).

Напомним, что неделю назад Туяра Константинова ушла в отпуск с последующим увольнением. На ее место назначена Маргарита ПОПОВА, ранее возглавлявшая портал One click Yakutsk.

Вчера заявила о своей отставке с поста генерального директора «Сахамедиа» Вера АРБЫКИНА, контролировавшая финансовые потоки предприятия.