Туяра Константинова опровергла слухи

Туяра КОНСТАНТИНОВА, до недавних пор возглавлявшая Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска, сообщила в соцсети.
В последние недели после вежливого «Как дела?» задают один и тот же вопрос: «Ты назначена замом в «Сахамедиа»?». Официально заявляю: нет, это слухи, я – отпускница. Друзья, оцените шуточное фото, сделанное моей однокурсницей Ньургуйааной Макаровой Стручковой (ОЖ-94).
Напомним, что неделю назад Туяра Константинова ушла в отпуск с последующим увольнением. На ее место назначена Маргарита ПОПОВА, ранее возглавлявшая портал One click Yakutsk.
Вчера заявила о своей отставке с поста генерального директора «Сахамедиа» Вера АРБЫКИНА, контролировавшая финансовые потоки предприятия.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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