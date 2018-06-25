Тусулгэ Якутской городской Думы встретила гостей

23 июня под звуки священного алгыса в тусулгэ Якутской городской Думы состоялось торжественное открытие ЫсыахаТуймаады – 2018. Участие в мероприятии приняли депутаты Якутской городской Думы, а также гости из города Брянска, Улан-Удэ, и Хэйхэ (КНР).

В тусулгэ Якутской городской Думы состоялся прием Председателя Александра Саввинова делегации из Брянска, Улан-Удэ и города Хэйхэ (КНР), а также депутатов представительных органов и глав муниципальных образований республики. Гостями стали и председатель Конституционного суда РС (Я) Александр Ким-Кимэн, председатель Городского Совета депутатов (1998-2002г) Екатерина Никитина, председатель Якутского городского Совета народных депутатов (1988г.) Владимир Данилов.

«Мы знаем, что Ысыах — очень важный праздник для всего народа саха. Мы очень рады встретить этот праздник вместе с нашими друзьями из Якутской городской Думы. Город Хэйхэ и город Якутск имеет давние крепкие дружественные отношения, и у нас есть много тем для сотрудничества. Сегодня для нас самое главное это дружба», — сказал заместитель секретаря городского комитета Коммунистической партии Китая города Хэйхэ ЯоЧжибо.

Александр Саввинов отметил, что с большой теплотой встречает гостей в долгожданный день празднования Ысыаха.

«Мы в преддверии нашего благословенного праздника успешно провели уже третью Международную Конференцию «Города и люди». Тема была очень актуальной с точки зрения развития, инновации и креативной экономики – «Коммуникации и цифровизация». Город Якутск активно развивается, и благодаря проведению таких международных конференций, непосредственному общению с представителями других регионов, стран появляется возможность взглянуть на Якутск в глобальном разрезе, обсудить с представителями разных городов, обменяться опытом в решении тех или иных вопросов.

Наш край действительно суровый в виду климатических условий, и эти условия предопределили взаимоотношения людей в нашем краю: взаимовыручка, толерантность, доброе сердце, и это не весь перечень характеристик, которое можно привести о народах, – а это120 национальностей — что проживают в нашей республике.Этот благословенный праздник олицетворяет торжество природы, изобилия, а самое главное единения всех людей. Желаю всем гостям, чтобы алгыс нашего Ысыаха принес вдохновение, благоденствие и благополучие вам и вашим близким, жителям ваших городов», — сказал он.

По словам Александра Ким Кимэна городская Дума вносит огромный вклад в развитие столицы республики:

«Александр Саввинов настоящий лидер, признанный на федеральном уровне, и не только в депутатских делах, но и лидер в спорте, творчестве. Я уверен, что его уважают за последовательность, честность, и истинное отношение к вопросам развития нашего города», — сказал он.

Депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов Жаргал Цыбиков передал приветственный адрес Александру Саввинову от имени главы города Улан-Удэ Александра Голкова.

«Нас связывают давние деловые и дружеские отношения с нашими коллегами из Якутской городской Думы, которые год от года только крепнут. Я впервые нахожусь на вашей земле и восхищен вашим радушием и гостеприимством, и, конечно, благодарны вам за приглашение стать причастными к этому замечательному празднику Ысыах. Желаю, чтобы власть на местном уровне оставалась такой же крепкой», — сказал он.

На приеме Председателя Якутской городской Думы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Республики, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, исполняющий обязанности секретаря ЯРО «Единая Россия» Сахамин Афанасьев поздравил всех с национальным праздником Ысыах, и отметил, что впереди предстоят важные события для всей республики – выборы Главы РС(Я), депутатов в Государственное собрание (Ил Тумэн), в Якутскую городскую Думу, и выборы главы города Якутска.

«Александр Саввинов общественник с большой буквы, и за эти годы сделал большое дело –взял на себя ответственность быть лидером «Единой России» в Якутске, возглавив местное отделение, занимался партийным строительством, общественно-политическими мероприятиями, благодаря чему были достигнуты положительные результаты. Кроме этого Александр Александрович с самого начала поставил на ноги важнейший элемент муниципальных образований – это Якутское отделение ВСМС, и ряды его из года в год крепчают. Поэтому я хочу пожелать успехов Александру Саввинову, и Якутскому отделению ВСМС, депутатам городской Думы, которые решают серьезные вопросы нашей столицы. Я уверен, многие как и мы гордятся нашими депутатами, которые являются примером того, как должен работать депутат представительного органа». — сказал Сахамин Миланович.

В рамках Ысыаха гости Якутской городской Думы также приняли участие в масштабных культурных мероприятиях в местности Ус-Хатын, вместе с Александром Саввиновым стали почетными гостями на приеме у врио Главы РС (Я) Айсена Николаева, и впервые стали участниками обряда встречи солнца.