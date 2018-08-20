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20 августа 2018, 10:08
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Тушат, тушат — не потушат лесные пожары в Якутии

         По оперативным данным на утро 20 августа в Республике Саха (Якутия) действует 29 природных пожаров, за сутки ликвидирован один очаг.

На территории четырех муниципальных образований введен «Особый противопожарный режим»: Нюрбинского, Сунтарского, Кобяйского, Намского районов.

Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В целях профилактики лесопожарной обстановки в течение суток организована работа 14 патрульно-манёвренных, 18 патрульных и 10 патрульно-контрольных групп, так же организовано взаимодействие с 60 старостами. Выставлено 2 поста, ограничивающие допуск населения в леса. Продолжается работа по выявлению виновных лиц на ранее обнаруженных лесных пожарах.

За сутки в связи отсутствием задымления замеры атмосферного воздуха не проводились. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров.

На базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я)» организована работа межведомственного оперативного штаба и рабочей группы Главного управления по контролю над обстановкой с природными пожарами.

Всего в тушении задействовано 60 человек и 5 единиц техники, в том числе 1 воздушное судно.

 

Справочно: Обслуживаемая зона природных пожаров — территория лесного фонда, на которой принимаются необходимые меры по тушению лесных пожаров.

                        Зона контроля лесных пожаров — устанавливаются органами исполнительными власти в пределах их компетенции, расположенных на труднодоступных и удаленных территориях, в которых в обязательном порядке принимаются необходимые меры по тушению лесных пожаров только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. В случае когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, осуществляется на основании решения соответствующей Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти.

 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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