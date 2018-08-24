Туша древнего жеребенка презентована в Якутии

Тело 3-месячного жеребенка обнаружили в Якутии рядом с кратером Батагайка. В вечной мерзлоте он пролежал 30–40 тысяч лет, и очень хорошо сохранился. Специалисты утверждают: это первая находка такого возраста, сообщают «Известия».

