Турнир по комплексному единоборству, посвященный памяти А.А. Кулаковского

Ежегодный открытый Турнир по комплексному единоборству, посвященный памяти руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) — главного судебного пристава А.А. Кулаковского, пройдет 4-5 февраля 2017 года в Спортивном комплексе «Юность».

Подготовку и организацию соревнований проводит региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация комплексного единоборства России» в Республике Саха (Якутия) и организационный комитет Управления.

Турнир проводится с целью:

популяризации комплексного единоборства как отечественного вида спорта;

формирования основ здорового образа жизни, физической и нравственной закалки;

вовлечения сотрудников силовых структур России и членов их семей в систематические занятия физкультурой и спортом;

повышения спортивной квалификации.

Соревнования — личные с командным зачетом пройдут в 8-ми весовых категориях у мужчин и в 4 — х весовых категориях у женщин по олимпийской системе.

Поединки проводятся:

— предварительные бои — по спортивно — прикладной версии;

— полуфинальные и финальные бои — по универсальной полно — контактной версии.

Комплексное единоборство – это прикладной вид спортивного единоборства, созданный в 2003 году на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. Он официально состоит в качестве спортивно-прикладного вида спорта на вооружение Министерства Обороны РФ, Федеральной службы исполнения наказания РФ, внутренних войск МВД РФ.