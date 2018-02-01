Турнир «Хаҥалас хапсаҕайа» на призы главы Хангаласского улуса состоится вначале февраля

На XXI турнир «Ханалас хапсагайа» приедут 250 спортсменов со всей республики. Самое ожидаемое спортсменами и болельщиками соревнование состоится 3-4 февраля в Покровске.

В прошлом году в турнире участвовали более 300 атлетов, включая школьников. В этот раз на ковре будут только взрослые борцы, они будут разделены на возрастные категории до 40 лет и ветеранов.

В связи с тем, что в соревновании принимают участие сильнейшие борцы республики, «Ханалас хапсагайа» на призы главы МР «Хангаласский улус», является захватывающим и зрелищным турниром года. В эти дни Дворец спорта в Покровске станет центром любителей национального вида спорта — хапсагай. Из года в год приезжают болельщики со всех улусов Якутии.

Традиционно, приз семьи Кондратьевых, памяти мастера спорта СССР, РСФСР, ЯАССР, заслуженного работника культуры ЯАССР Ильи Петровича Кондратьева, будет вручен победителю в абсолютном первенстве. Год назад звание сильнейшего получил уроженец Верхневилюйского улуса Увар Тимофеев.

Любителям хапсагая XXI турнир подарит незабываемые минуты радости и бесценные чувства гордости за своих земляков. Мы, в свою очередь, отметим, что турнир подарит не только праздник спорта, но, главное, поднимет патриотический дух спортсменов на новые победы и достижения.