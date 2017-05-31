Туристический маршрут «Иркутск-Якутск» признан «Дивом России»!

30 мая в Москве состоялся финал IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ».

На суд Экспертного совета были представлены 55 видеороликов из 33 регионов.

Туристический потенциал Якутии в финале конкурса был представлен тремя проектами.

Первое место в номинации «Туристские маршруты и экскурсии» получил ролик «Автотур Иркутск – Якутск»,

в номинации «Объекты детского и юношеского туризма и отдыха» третье место завоевала презентация «Международный фестиваль детского творчества «Diamond notes»,

а специальный приз от оргкомитета конкурса достался ролику «Фестиваль «Полюс холода – Оймякон».

Заместитель постпреда Якутии Тарас Попов, презентовавший видеопрезентации Якутии отметил повышение качества предоставляемых на конкурс работ.

«Для участия в фестивале-конкурсе было прислано почти 700 видеопрезентаций, три ролика от Якутии вышли в финал, пройдя основные критерии выбора победителей. Из года в год республика принимает участие в этом конкурсе, представляя уникальные работы со своей «изюминкой», которые отражают туристскую привлекательность Якутии», — сказал Тарас Попов.

Напомним, основная цель Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» — продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках.